Brasil vai ao Mundial de judô com Bia Souza e Rafaela Silva; veja lista

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) divulgou, nesta segunda-feira (19), a lista de convocados para o Mundial da modalidade, que acontece entre os dias 13 e 20 de junho, em Budapeste, capital da Hungria. Na principal competição do ano, o Brasil contará com as estrelas Bia Souza e Rafaela Silva, além dos medalhistas no Grand Slam de Astana e do Campeonato Pan-Americano e Oceania.

Competindo em nova categoria neste ciclo olímpico, Rafaela Silva já conquistou duas medalhas em competições internacionais nesta temporada. No final de abril, ela foi bronze no Campeonato Pan-Americano e Oceania de judô e, no último fim de semana, faturou mais um bronze no Grand Slam de Astana. A campeã olímpica Bia Souza não subiu ao pódio no Grand Slam, mas foi campeã de sua categoria no Pan de Judô.

Rafaela Silva conquistou dois bronzes em disputas internacionais em 2025 (Foto: Paula Reis/ Flamengo)

Além de Rafaela e Bia Souza, a delegação feminina no Mundial também contará com as demais medalhistas de bronze no Grand Slam de Astana: Natasha Ferreira (-48kg), Jessica Pereira (-52kg), Shirlen Nascimento (-57kg), Luana Carvalho (-70kg) e Beatriz Freitas (-78kg). Na ocasião, todas as medalhas do Brasil foram conquistadas por mulheres.

Entre os homens, se destacam também os medalhistas de bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris Daniel Cargnin (73kg), Rafael Macedo (90kg) e Leonardo Gonçalves (100kg), além de Michel Augusto (-60kg), Ronald Lima (-66kg), Gabriel Falcão (-81kg), Luan Almeida (-81kg) e Rafael Buzacarini (+100kg), medalhistas no Pan de Judô.

Veja a lista completa para o Mundial

Masculino

Michel Augusto (Sesi-SP) - Ligeiro (-60kg)

Ronald Lima (Pinheiros) - Meio-leve (-66kg)

Daniel Cargnin (Sogipa) - Leve (-73kg)

Gabriel Falcão (Instituto Reação) - Meio-médio (-81kg)

Luan Almeida (Sesi-SP) - Meio-médio (-81kg)

Marcelo Fronckowiak (Flamengo) - Médio (-90kg)

Rafael Macedo (Sogipa) - Médio (-90kg)

Leonardo Gonçalves (Sogipa) - Meio-pesado (-100kg)

Rafael Buzacarini (Pinheiros) - Pesado (+100kg)

Feminino

Natasha Ferreira (Sociedade Morgenau) - Ligeiro (-48kg)

Jéssica Pereira (Instituto Reação) - Meio-leve (-52kg)

Shirlen Nascimento (Sesi-SP) - Leve (-57kg)

Rafaela Silva (Flamengo) - Meio-médio (-63kg)

Nauana Silva (Pinheiros) - Meio-médio (-63kg)

Luana Carvalho (Umbra Vasco) - Médio (-70kg)

Beatriz Freitas (Pinheiros) - Meio-pesado (-78kg)

Karol Gimenes (Flamengo) - Meio-pesado (-78kg)

Beatriz Souza (Pinheiros) - Pesado (+78kg)