AO VIVO: acompanhe o Brasil na fase classificatória do skeleton

Nesta sexta-feira (13), a gaúcha Nicole Silveira entra na pista para competir no skeleton, uma das provas mais impressionantes e desafiadoras do programa olímpico — e que já tem chamado atenção dos torcedores brasileiros por sua adrenalina e técnica. Acompanhe em tempo real a descida da brasileira!

AO VIVO: M. Ro, dos Estados Unidos - tempo: 58.25

K.Curtis, dos Estados Unidos - tempo: 57.81

A. Fumagalli, da Itália - tempo: 58.02

Zhao D., da China - tempo: 57.70

H. Clarke, do Canadá - tempo: 58.51

Freya Tarbit, da Inglaterra - tempo: 57.45

H.Neise, da Alemanha - tempo: 57.45

A. Coltman, da Inglaterra - tempo: 57.86

S.Kreher, da Alemanha - tempo: 57.24

Nicole Rocha, do Brasil - tempo: 57.93 (melhor tempo da brasileira na pista italiana)

BRASIL NA PISTA!!

J.Pfeider, da Alemanha - tempo: 57.43

A.Fernstaedt, do Cazaquistão - tempo: 57.90

Kim Meylemans, da Alemanha, - tempo: 57.70

T. Stoecker, da Inglaterra - tempo: 57.40

K. Bos, da Holanda - tempo: 57.88

J. Flock, da Suiça - tempo: 57.22 seg (recorde da pista)

Início da primeira descida

O skeleton é um esporte de inverno radical, disputado de forma individual, no qual o atleta desce uma pista de gelo numa espécie de trenó muito baixo, deitado de bruços e com a cabeça à frente. A missão é simples, mas terrivelmente difícil: percorrer a pista no menor tempo possível.

A modalidade surgiu no final do século XIX, na Suíça, e seu nome "skeleton" vem do trenó que, segundo a história, lembrava um esqueleto humano quando foi projetado. Após aparições isoladas nas Olimpíadas de 1928 e 1948, o skeleton voltou definitivamente ao programa em 2002, em Salt Lake City.

1 . Formato: cada atleta realiza quatro descidas, divididas em dois dias de prova, e vence quem somar o menor tempo total. 2 . Largada crucial: os primeiros metros são determinantes — a corrida de impulso inicial (push start) pode decidir posições por centésimos de segundo. 3 . Velocidade: as descidas chegam a ultrapassar 140 km/h, com o corpo quase colado ao gelo. 4 . Equipamento: o trenó pesa até cerca de 38 kg no feminino e até cerca de 45 kg no masculino. Sem freios, os atletas controlam o percurso usando minúsculos movimentos do corpo. 5 . Segurança essencial: capacete e traje especial são obrigatórios, já que o rosto fica a poucos centímetros do gelo durante a prova.

Nicole Silveira é o nome mais conhecido da modalidade no Brasil. Natural do Rio Grande do Sul, ela já acumulou três pódios em etapas da Copa do Mundo de skeleton e alcançou o quarto lugar no Mundial de 2025, o melhor resultado brasileiro da história em esportes olímpicos de inverno.

Nicole já tinha passado por Pequim 2022 e chega a Milão-Cortina com experiência e ambição — para muitos, uma das maiores chances de resultado marcante do Brasil nos Jogos de inverno de 2026.

A brasileira Nicole Rocha Silveira participa do treino feminino de skeleton no Cortina Sliding Centre durante os Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, em 9 de fevereiro de 2026. (Foto: Franck Fife/AFP)

