João Fonseca x Bublik: saiba horário e onde assistir ao jogo

João Fonseca e Alexander Bublik se enfrentam neste domingo (16), a partir das 18h (de Brasília), no Phoenix Country Club, em Arizona (EUA), em partida válida pela final do Challenger de Phoenix. O brasileiro, em trajetória memorável na quadra rápida norte-americana, vai em busca do seu terceiro título em 2025, já tendo escrito histórias marcantes em quadras de Camberra e Buenos Aires. Uma vitória, inclusive, colocará o carioca no 60º lugar do ranking da ATP. O confronto terá transmissão do SporTV 3 e da Challenger TV, no site da ATP.

Para alcançar a decisão, Fonseca superou o experiente japonês Kei Nishikori, de 35 anos, na semifinal. A joia do esporte não deixou o nipônico impor seu jogo e, com batidas firmes na bola em primeiro e segundo saque, e erros não forçados em excesso do adversário, garantiu seu lugar na final norte-americana.

A parada, porém, não é nada simples. Do outro lado, está o qualificado Alexander Bublik, de 27 anos. O cazaque, que foi 17º do mundo em maio do último ano, deixou pelo caminho o português Nuno Borges na semifinal e busca o 11º Challenger de sua carreira, o segundo nos Estados Unidos (ergueu o troféu em Aptos, em agosto de 2017).

✅ FICHA TÉCNICA

João Fonseca x Alexander Bublik

Final - Challenger de Phoenix

📆 Data: domingo, 16 de março de 2025

🕕 Horário: não antes das 18h (de Brasília)

📍 Local: Phoenix Country Club, em Arizona (EUA)

📺 Onde assistir: SporTV 3 (TV fechada); Challenger TV (site da ATP)

🌌 TRAJETÓRIA DE JOÃO FONSECA

🎾 16 avos de final: venceu Pavel Kotov por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4)

🎾 Oitavas de final: venceu Jan-Lennard Struff por 2 sets a 1 (6/1, 4/6 e 6/3)

🎾 Quartas de final: venceu Hugo Gaston por 2 sets a 0 (duplo 6/4)

🎾 Semifinal: venceu Kei Nishikori por 2 sets a 0 (duplo 6/3)

🌌 TRAJETÓRIA DE ALEXANDER BUBLIK

🎾 16 avos de final: venceu Aleksandar Vukic por 2 sets a 1 (6/3, 3/6 e 6/3)

🎾 Oitavas de final: venceu Rinky Hijikata por 2 sets a 1 (6/2, 7/5 e 6/3)

🎾 Quartas de final: venceu Corentin Moutet por 2 sets a 1 (6/2, 7/6[4] e 7/5)

🎾 Semifinal: venceu Nuno Borges por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4)