Renato Moicano revela grave lesão no ombro após vencer no UFC Paris

Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 16:16 • Rio de Janeiro (RJ)

Renato Moicano estragou a festa dos franceses ao vencer Benoit Saint-Denis, no UFC Paris, realizado no último sábado (30). Após da vitória impresionante, o brasileiro divulgou nas redes sociais algo que deixou a conquista ainda maior, o brasileiro postou a foto de um raio-x, onde mostrou uma grave lesão no ombro.

Segundo Moicano, ele machucou o ombro três semanas antes da luta na Europa, mas não queria desistir de fazer o evento principal. Na imagem, a clavícula do lutador aparece aparentemente quebrada na imagem do raio-x. CONFIRA:

Ao expor a lesão, a vitória de Renato se torna mais impressionante ainda, principalmente pelos números da luta. Moicano disparou 36 golpes significativos nos primeiros cinco minutos de luta e deixou os olhos do francês em estado crítico de tanto que o acertou.

No segundo round, o Benoit equilibrou as ações, mas o brasileiro seguiu castigando os ferimentos do adversário e buscou a luta no chão. Quando o assalto acabou e os lutadores voltaram para o corner, o médico o avaliou e impediu Saint-Denis de voltar para o terceiro round. Estava decretada a vitória de Renato Moicano por nocaute técnico após interrupção médica.