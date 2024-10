Semana 5 da NFL: veja horários e onde assistir

Os Vikings estão invictos na temporada (Foto: Stacy Revere / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 21:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Mais um super domingo da NFL está chegando. A quinta semana da maior liga de futebol americano será especial, com direito a jogo em Londres e jogos que irão agitar a rodada. Bengals e Ravens e o Sunday Night Football são os grandes destaques do dia.

➡️ Regras do futebol americano: um guia básico para iniciantes

Os duelos com e sem transmissão da ESPN, Disney+ e Rede TV também estarão disponíveis no NFL Game Pass. A partida entre Minnesota Vikings e New York Jets, em Londres, será exclusiva da Cazé TV. No streaming da Disney, terá o NFL Redzone, um super mosaico ao vivo que destaca todas as partidas da tarde de domingo quando tem algum lance crucial. CONFIRA OS HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR A SEMANA 5 DA NFL:

Minnesota Vikings x New York Jets — 10h30 — Cazé TV e NFL Game Pass

NFL Redzone — 14h — Disney+

Chicago Bears x Carolina Panthers — 14h — NFL Game Pass

Washignton Commanders x Cleveland Browns — 14h — NFL Game Pass

New England Patriots x Miami Dolphins — 14h — RedeTV e NFL Game Pass

Jacksonville Jaguars x Indianapolis Colts — 14h — NFL Game Pass

Houston Texans x Buffalo Bills — 14h — ESPN 4, Disney+ e NFL Game Pass

Cincinnati Bengals x Baltimore Ravens — 14h — ESPN 2, Disney+ e NFL Game Pass

(Foto: Patrick Smith / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Denver Broncos x Las Vegas Raiders — 17h05 — NFL Game Pass

San Francisco 49ers x Arizona Cardinals — 17h05 — NFL Game Pass

Seattle Seahawks x New York Giants — 17h25 — ESPN 3, Disney+ e NFL Game Pass

Los Angeles Rams x Green Bay Packers — 17h25 — ESPN 2, Disney+ e NFL Game Pass

Pittsburgh Steelers x Dallas Cowboys — 21h20 — ESPN 2, Disney+ e NFL Game Pass