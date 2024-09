Jordan Love, do Packers, elogia fãs e revela expectativa para NFL no Brasil: ‘Como o Super Bowl’

Jordan Love, quarterback do Green Bay Packers (Foto: Ron Jenkins via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 15:18 • São Paulo (SP) • Atualizada em 05/09/2024 - 16:56

Quarterback titular do Green Bay Packers, Jordan Love revelou a expectativa para o duelo com o Philadelphia Eagles na sexta-feira (6), na NeoQuímica Arena, em São Paulo (SP), primeiro jogo da NFL no Brasil. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (5), camisa 10 disse estar animado para a partida e elogiou os fãs brasileiros.

- Estou animado de estar aqui, é muito legal. Vimos fãs no aeroporto, na porta do hotel, coisas que não acontecem normalmente. Estou ansioso para ir ao estádio. Não sei quantos torcedores dos Packers vão ter, mas acredito que bastante - disse Love.

- É incrível como temos muitos fãs na América do Sul. Para o Brasil é como um Super Bowl. Vamos tentar dar o melhor jogo possível para eles. Eu espero que sim (consiga voltar ao Brasil nas férias), quero muito ter uma experiência completa aqui - complementou o QB.

O Green Bay Packers realizou sua única sessão de treinos no Brasil nesta quinta-feira (5), no CT Joaquim Grava, do Corinthians. O ponta pé inicial do confronto com o Philadelphia Eagles está marcado para sexta-feira (6), às 21h15 (de Brasília). Os ingressos para o primeiro jogo da NFL no Brasil estão esgotados, e a capacidade da NeoQuímica Arena foi ampliada para 50 mil torcedores para o evento.

