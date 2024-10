Irmã de Alex Poatan estreia em torneio nesta sexta-feira; veja detalhes

Depois de Alex 'Poatan' Pereira brilhar na luta principal do UFC 307, sua irmã, Aline Pereira, estreia no Karate Combat na sexta-feira (11), em Salt Lake City, Estados Unidos . A brasileira irá enfrentar a irlandesa Dee Begley, no peso-casado, card da edição de número 50 do evento.

Assim como Poatan, Aline também vem do kickboxing, onde chegou a disputar o título do Glory, mesmo evento onde Alex fez história ao conquistar dois títulos simultâneos dos pesos-médios e meio-pesados. Ao migrar para o MMA profissional, a lutadora ingressou no “LFA”, onde conquistou uma vitória e sofreu duas derrotas.

Uma boa participação de Aline no Karate Combat, pode abrir portas para uma possível oportunidade de se juntar ao seu irmão no UFC. Isso por que o torneio já recebeu diversos ex-campeões do Ultimaye como uke Rockhold, Anthony Pettis e Benson Henderson.

Alex Poatan e sua irmã, Aline Pereira (Foto: Divulgação)

Além de Aline, temos outros brasileiros no card do Karate Combat 50. Como é o caso de Markus 'Maluko' que enfrentará o russo Artur Alibulatov (peso-casado) e Luan “Miau” Santiago, que fará sua estreia na liga contra o estadunidense Korey Kuppe (meio-médios: 75kg).