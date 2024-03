Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 11:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Um fã encontrou com Jon Jones, campeão dos pesos-pesados do UFC, em um evento em Brisbane, na Austrália, e pediu para receber golpes do lutador. No momento, o artista visual Jensen Dean riu e abraçou o ídolo. Depois, no entanto, o australiano mostrou que ficou com hematomas enormes e saiu de muletas do hospital onde foi atendido. Assista ao vídeo acima.

Jon 'Bones', de 36 anos, é uma lenda do UFC (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)