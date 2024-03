Russell Wilson e Kirk Cousins de casa nova, Saquon Barkley nos Eagles… veja as principais movimentações da Free Agency da NFL

Nos Vikings desde 2018, Cousins irá para os Falcons (Foto: Reprodução / Twitter / Vikings)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A Free Agency da NFL começou oficialmente, com os 32 times contratando novos jogadores e dispensando outros. Algumas movimentações chamaram a atenção, como a chegada de Russell Wilson nos Steelers, Kirk Cousins nos Falcons e Saquon Barkley nos Eagles.

A primeira etapa da Free Agency foi a época da "Franchise Tag", época em que os time renovam com os jogadores ou cortam para aliviar espaço no teto salarial. Um desses movimentos desse período, foi o corte de Russell Wilson e a não renovação de Saquon Barkley.

🏠 DE CASA NOVA

Depois de passagem apagada no Denver Broncos, Russell Wilson agora é um Steeler. O time de Pittsburgh assinou com o quarterback por apenas um ano, no valor de 1.2 milhões de dólares (cerca de R$ 6 milhões).

Em Denver, Russell Wilson não conseguiu chegar aos playoffs (Foto: Reprodução/Instagram)

A transferência significa um recomeço para Russell, que depois de uma lesão na mão ainda atuando pelo Seattle Seahawks, não recuperou o bom futebol americano que performava. Para os Steelers, a vinda do quarterback é uma aposta justa, pelo contrato barato e por um jogador experiente e já campeão. A equipe foi para os playoffs nos últimos anos, mas sempre com campanhas fracas.

Depois de uma lesão séria na temporada passada, o Minessota Vikings decidiu não renovar com Kirk Cousins. Sem time, o experiente quarterback assinou com o Atlanta Falcons, que vinha com problemas na posição desde a saída de Matt Ryan em 2021.

Em 2023, Kirk vinha de excelnte jogos e até sendo cotado para ganhar o MVP da liga, mas rompeu o tendão de aquiles na semana cinco. O contrato de Cousins com a equipe de Atlanta é de quatro anos por 180 milhões de dólares (cerca de R$ 900 milhões).

Sem renovar com os Giants, Saquon Barkley assinou com o Philadelphia Eagles por três anos no valor 37 milhões de dólares (cerca de R$ 184 milhões). Com histórico de lesões, a ida do running back pode ser mal vista, principalmente com a saída de De'Andre Swift para os Bears.

Na última temporada, Barkley correu para 962 jardas e anotou seis touchdowns. Desde que entrou na NFL, em 2018, o running back sofreu com seis lesões, com todas sendo de múltiplos jogos.

Outro running back de time novo é Josh Jacobs, que saiu dos Raiders para os Packers. O jogador de 26 anos chega a Green Bay em um contrato de quatro anos e por 48 milhões de dólares (cerca de R$ 240 milhões). Josh chega ao time após a dispensa de Aaron Jones, um dos principais nomes do time nos últimos anos. Na temporada passada, Jacobs correu para 805 jardas e anotou seis touchdowns.

Outras grandes movimentações foram as contratações dos jogadores de linha defensiva Leonard Floyd para o San Francisco 49ers e Brian Burns para o New York Giants. A equipe da Califórina assinou com o ex-Bills por dois anos no valor de 20 milhões de dólares (cerca de R$ 100 milhões), já o ex-Panthers vai para os Giants por 150 milhões de dólares (cerca de R$ 750 milhões) em um contrato de cinco anos.

😔 DE SAÍDA

David Bakhtiari, um dos grandes ídolos do Green Bay Packers, diz adeus para o time. Após 11 temporadas e três vezes escolhido para o time do ano, o jogador de linha ofensiva foi cortado da equipe. Com constantes lesões nos últimos anos, a franquia da NFC North decediu seguir caminhos opostos sem o atleta. Além de David, os Packers também cortaram o running back Aaron Jones.

11 seasons.



5x All-Pro.



3x Pro Bowler.



✅ ELE FICA

Depois de não receber a Franchise Tag, Chris Jones chegou a um acordo com Chiefs. Com 29 anos, o jogador de linha defensiva assinou por cinco anos em um valor de 95 milhões de dólares (cerca de R$ 480 milhões). Pelo time de Kansas City, Chris conquistou o Super Bowl três vezes e é um dos grandes pilares da defesa da equipe.

Depois de uma boa temporada e com ida aos playoffs, Baker Mayfield renovou com o Tampa Bay Buccaneers por três anos, no valor de 100 milhões de dólares (cerca de R$ 500 milhões). Na última temporada, o quarterback anotou 28 touchdowns e levou os Bucs para o divisional round.