Em maio, o UFC volta ao Rio de Janeiro pela 13ª vez

Escrito por Lance! • Publicada em 11/03/2024 - 19:41 • Rio de Janeiro (RJ)

No dia 4 de maio, o Rio de Janeiro recebe o UFC 301. O evento será realizado na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. A venda de ingressos estará disponível a partir do dia 13 de março. Assinantes do UFC Fight Pass terão acesso a pré-venda em 11 de março.

O último evento na capital fluminense, o UFC 283, ocorreu em janeiro de 2023 e contou com duas disputas de cinturão. Os mais de 13 mil fãs compareceram no evento e acompanharam vitórias de promessas brasileiras da categoria, como Jailton Almeida e Gabriel Bonfim, e as aposentadorias das lendas do MMA Mauricio Shogun e Glover Teixeira.

- Estamos muito felizes de voltar ao Rio de Janeiro. O Rio foi palco de eventos históricos do UFC e recebeu algumas das maiores estrelas da organização como Anderson Silva, Ronda Rousey, José Aldo e Amanda Nunes. O UFC 301 será o primeiro evento do UFC no Brasil em 2024 e as expectativas estão altas. Esperamos uma Rioarena lotada em maio - disse o Vice-presidente sênior do UFC no Brasil, Eduardo Galetti.

Os fãs podem se cadastrar para receber mais informações sobre no site do evento. As lutas do UFC 301 serão anunciadas em breve nas redes sociais oficiais do UFC.

Até o momento, o UFC 301 tem as segunintes lutas confirmadas:

Luta peso palha feminino: Karolina Kowalkiewicz x Iasmin Lucindo

Luta peso médio: Paul Craig x Caio Borralho

Luta leve: Joaquim Silva x Drakkar Klose

Luta peso mosca: Alessandro Costa x Kevin Borjas

Luta peso galo: Jack Shore x Joanderson Brito

Luta leve: Elves Brener x Myktybek Orolbai

Luta peso mosca feminino: Dione Barbosa x Ernesta Kareckaite

