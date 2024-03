Brasil demonstra força total no Skate para os Jogos Olímpicos

Rayssa Leal enrolada com a bandeira do Brasil (Foto: MARTIN BERNETTI / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Diante do fim do Pro Tour de Dubai, último evento da primeira fase de eventos pré-olímpicos, foram selecionados 44 skatistas de cada categoria e gênero do skate para continuarem com o sonho de representar o Brasil em Paris.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após isso, o Brasil desbancou nações tradicionais no esporte, como Japão e Estados Unidos, e se sagrou como o único país a alcançar o limite máximo de seis skatistas em cada gênero, no park e no street, com 24 classificados.

➡️ Medina se classifica, mas outros seguem na briga: o calendário do Time Brasil até Paris 2024

CLASSIFICADOS!

No Street, se classificaram as seguintes mulheres: Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Gabriela Mazetto, Kemily Suiara, Isabelly Ávila e Marina Gabriela. Entre os homens da categoria passaram para a próxima etapa: Kelvin Hoefler, Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Gabryel Aguilar, Lucas Rabelo e Filipe Mota.

No skate park, entre as mulheres representantes do país estão: Raicca Ventura, Dora Varella, Yndiara Asp, Isadora Pacheco, Victoria Bassi e Fernanda Tonissi. Enquanto isso, os homens serão representados por: Augusto Akio, Luigi Cini, Pedro Barros, Pedro Quintas, Pedro Carvalho e Murilo Peres.

Rayssa Leal em ação no Skate Street (Foto: Julio Detefon / CBSk)

CONTINUAÇÃO DAS CLASSIFICATÓRIAS

Agora, duas competições serão disputadas e a nota de classificação dos skatistas será composta pela pontuação final da primeira janela e pelos pontos somados nos eventos seguintes. Por definição do ranking mundial, 22 nomes irão de fato para os Jogos Olímpicos por categoria. Contudo, vale ressaltar que existem critérios, que são: um representante de cada continente e limite de três skatistas por nação.

Os eventos ocorrerão em Shangai, na China, entre os dias 16 e 19 de maio, e em Budapeste, na Hungria, de 20 a 23 de junho.