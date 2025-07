Brasil busca virada e mantém 100% no Mundial sub-19 de vôlei feminino

O Brasil encerrou a fase de grupos do Mundial sub-19 de vôlei feminino com 100% de aproveitamento. Nesta segunda-feira (7), a equipe comandada pelo técnico Mauricio Thomas venceu a Sérvia de virada por 3 sets a 1, com parciais de 21/25, 25/21, 25/12 e 25/21.

Diante da Sérvia, a Seleção não contou com a levantadora titular, Luanna, que deixou a quadra lesionada no jogo contra Taipé Chinesa no último domingo (6). A equipe apresentou dificuldades no início do jogo, especialmente na recepção, mas conseguiu o ajuste para manter a invencibilidade. A oposta Luize foi a maior pontuadora da partida, com 19 acertos.

Com o resultado, o Brasil fechou a primeira fase da competição como líder do Grupo B, com 14 pontos em 5 vitórias e apenas 3 sets perdidos. A adversária das oitavas de final será a Bélgica, quarta colocada do Grupo D, em jogo previsto para esta quarta-feira (8), em horário ainda a definir.

Brasil encerrou primeira fase com 100% de aproveitamento (Foto: Volleyball World)

Como foi o jogo

O Brasil começou a partida com bastante dificuldade no passe e cometendo muitos erros, facilitando para que a Sérvia liderasse o placar ao longo de todo o primeiro set, abrindo 10 a 6 no início da parcial. O técnico Mauricio Thomas usou seus pedidos de tempo para reorganizar a equipe, que buscou uma reação e diminuiu a desvantagem no placar, mas acabou perdendo o set por 25 a 21.

De volta para o segundo set, foi a Sérvia quem mais cometeu erros, cedendo oito pontos para as adversárias. Apesar de continuar tendo problemas na recepção, o Brasil conseguiu aproveitar melhor as chances de ataque e liderar o placar durante a parcial, confirmando a vitória também por 25 a 21.

Embalada, a Seleção seguiu para o terceiro set e exibiu seu melhor desempenho em quadra até o momento, chegando a abrir 11 a 3 no placar. Com saque encaixado, o Brasil começou a incomodar a linha de recepção da Sérvia e passou a pontuar no bloqueio, fundamento que vinha em baixa no início do jogo. A Seleção conseguiu larga vantagem para vencer o set por 25 a 12.

O quarto set foi o mais equilibrado do jogo, com a Sérvia pressionando para levar a partida para o tie-break. As europeias começaram à frente no placar, mas assim que o Brasil assumiu a dianteira, com 7 a 6, não deixou mais a liderança. Vencendo por 24 a 19, a Seleção desperdiçou duas chances de fechar o jogo, mas se aproveitou de um erro de saque sérvio para vencer por 25 a 21.

