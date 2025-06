Conheça o time espanhol que venceu os dois principais troféus da Kings League

O youtuber espanhol Jaume Cremades Gradolí , conhecido como Perxitaa, soma mais de seis milhões de seguidores em seus principais canais nas redes sociais. O espanhol de 33 anos é conhecido pelas suas gameplays (transmissões ao vivo) do jogo Minecraft e por vlogs como lutador de boxe. Entretanto, a celebridade digital adicionou mais um projeto em sua carreira - e iniciou de forma vitoriosa. Criou um clube de fut 7 que venceu as duas principais competições internacionais da Kings League.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A liga criada por Gerard Piqué há três anos realizou neste fim de semana duas decisões a nível global em suas competições masculina e feminina. Na sexta, as Las Troncas, time feminino criado por Perxitaa, faturou o troféu da Finalíssima, competição que envolve a equipe campeã da Queens League - nome oficial dado à competição feminina da liga de Piqué - na Espanha contra a vencedora da etapa latino-americana. Neste sábado, foi a vez do time masculino, os Los Troncos, ganharem do então campeão mundial.

A decisão deste sábado foi entre dois clubes espanhóis. Los Troncos e Porcinos, do também youtuber Ibai Llános, eliminaram os dois brasileiros semifinalistas, o Fluxo FC e a Furia FC. Com as classificações garantidas, os times protagonizaram uma boa final na Paris La Defénse Arena, estádio que fica em Nanterre, distrito próximo à capital francesa.

continua após a publicidade

O placar terminou 6 a 3 para o Los Troncos, que chegaram a abrir 4 a 1 no placar. A partida seguiu com pressão do Porcinos, que na semifinal tinha virado para 5 a 4 uma desvantagem exatamente como essa contra a Furia, time de Neymar. Entretanto, dessa vez o desfecho foi outro.

Planas marcou duas vezes e fez 2 a 0, enquanto Nolla ampliou o placar para 3 a 0 com 19 minutos de jogo. O Porcinos reagiu um minuto depois, com gol de Vidal, mas viu a desvantagem voltar a ser ampliada nos acréscimos da primeira etapa, de novo com gol de Nolla.

continua após a publicidade

O Porcinos não se entregou, marcou duas vezes, e chegou perto aos 32, quando diminuiu para 4 a 3 o placar. Na necessidade de marcar, o Porcinos estava sem goleiro, e foi nesse lance que os Los Troncos chegou a mais um gol de bate e rebate na área, até que ela sobrou para Nolla anotar novamente. Dessa vez, pelo jogo estar nos acréscimos, o placar pulou para 6 a 3 e selou o título dos Los Troncos.

Além do status de campeão, o time campeão leva como premiação extra US$ 1 milhão, ou R$ 5,54 milhões na cotação atual. Essa foi a segunda competição mundial masculina envolvendo os clubes da Kings League. Na primeira disputada, o Porcinos venceu a G3X, time do streamer brasileiros Gaulês. Na disputa das seleções, o Brasil venceu a Copa do Mundo de Nações, disputada em janeiro, na Itália.

O negócio tem se tornado rentável para o youtuber espanhol dentro e fora de campo. Em 2024, ele negociou a venda de 15% do seu clube por 600 mil euros, R$ 3,84 milhões na cotação atual, para um investidor desconhecido. Agora, terá uma valorização ainda maior do seu produto na Kings e Queens League.

Los Troncos conquistou a Copa do Mundo de Kings League 2025. (Photo by Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Kings League)

Título feminino

As Las Troncas entraram em campo contra a Peluche Caligari, time mexicano que venceu a etapa da Queens League Americas, que envolve times da América do Norte, Central e do Sul. A equipe fez 5 a 4 com direito a dois gols nos dois primeiros minutos de Maria Pi.

Os outros nomes que marcaram foram Berta Velasco, Zoraida Pichardo e Blanca Cros. Do lado mexicano, Alba Mellado, Nataly Cárdenas e Imelda Martínez fizeram os gols.