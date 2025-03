Assim como no futebol, a arbitragem da NBA também é objeto de polêmicas e reclamações. Técnico do Oklahoma City Thunder, Mark Daigneault reclamou da quantidade de faltas cometidas em Shai Gilgeous-Alexander, principal jogador da franquia. Em coletiva na última terça-feira (18), o comandante questionou as decisões de árbitros em lances que envolveram o armador.

continua após a publicidade

➡️ Pai de Lonzo e LaMelo, LaVar Ball fala pela primeira vez após amputação do pé

- Eu acho que Shai está recebendo um tratamento diferente da arbitragem agora, para ser honesto com você. Especificamente ele. Algumas marcações (de falta) que ele não está recebendo, e outras jogadas em que estão colocando a bola na lateral em vez de lances livres, são diferentes do que eram antes - disse Daigneault.

O treinador também observou e traçou um comparativo entre os critérios utilizados pelos árbitros nas partidas contra Detroit Pistons e Milwaukee Bucks. Segundo ele, alguns contatos permitidos no primeiro duelo foram considerados falta no segundo.

continua após a publicidade

- Eu achei que a forma que o jogo foi apitado em Milwaukee, apenas 24 após o jogo contra Detroit, me fez sentir que estávamos jogando em ligas diferentes, honestamente. O nível de fisicalidade permitido na partida contra os Pistons comparado com o apito rigoroso contra os Bucks foi como dia e noite”, acrescentou.

Outra análise feita pelo técnico é sobre os períodos antes e após o All-Star Game, já que, segundo Daigneault, a arbitragem tinha mais rigor antes do jogo das estrelas. Para o comandante, as decisões tomadas sobre as faltas em Shai Gilgeous-Alexander sofreram mudanças após o evento.

continua após a publicidade

Apesar da declaração polêmica, os números destacam que a realidade é diferente. Com informações do portal "Basketball Reference", o armador tinha uma média de 8,8 lances livres no período anterior ao evento no Chase Center. Após o jogo, no entanto, Shai passou a contar com 9,7 oportunidades na linha de lance livre por noite.

Shai Gilgeous-Alexander durante arremesso em jogo entre Thunder e Rockets (Foto: Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Thunder é líder e SGA reveza liderança de corrida para MVP

Mesmo em meio a reclamações, o Oklahoma City Thunder segue na liderança da Conferência Oeste da NBA com algumas sobras. A franquia acumula uma campanha de 57-12 e já garantiu a primeira colocação na tabela.

A campanha vitoriosa tem grandes marcas de Shai Gilgeous-Alexander, que faz uma temporada espetacular, com médias de 33 pontos, 5 rebotes e 6,2 assistências por noite. O armador de 26 anos está na briga pelo MVP desta temporada juntamente com Nikola Jokić, do Denver Nuggets.