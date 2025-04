Na reta final da temporada regular de 2024/25, cinco jogos da NBA poderão ser acompanhados na noite desta quinta-feira (10). Para animar as telinhas por todo Brasil, dois confrontos serão transmitidos. Em destaque, o Indiana Pacers recebe o Cleveland Cavaliers para abrir a rodada do fim de semana. No meio da tabela, o Memphis Grizzlies enfrenta o Minnesota Timberwolves. Confira todos os confrontos e onde assistir.

Confira os jogos da NBA de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 10 de abril de 2025)

20h

Detroit Pistons x New York Knicks - 20h - NBA League Pass

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers - 20h - Prime Video e NBA League Pass

20h30

Brooklyn Nets x Atlanta Hawks - 20h30 - NBA League Pass

21h

Milwaukee Bucks x New Orleans Pelicans - 21h - NBA League Pass

22h30

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves - 22h30 - Prime Video e NBA League Pass

