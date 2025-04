A falta causada por K.J. Simpson espantou jogadores e torcedores da NBA na última terça-feira (8). O perigoso lance, que aconteceu durante a partida entre Memphis Grizzlies e Charlotte Hornets, resultou na ida de Jaylen Wells para o hospital, após o calouro bater a cabeça no chão. O armador do Hornets recebeu uma falta flagrante 2 e foi expulso do confronto, o que não é suficiente para muitos torcedores da equipe de Memphis.

Após o fim do jogo, o pai de Jaylen Wells chegou a compartilhar as primeiras atualizações sobre o estado do calouro pelas redes sociais. Na publicação, ele informava que o jogador estava consciente, mas quebrou o punho na queda. O jovem pivô do Grizzlies até perguntou sobre o resultado do jogo e publicou uma foto no Instagram em apoio à equipe.

Em recuperação, Wells divulgou, nesta quarta-feira (9), em seu perfil que recebeu alta do hospital e que voltará para Memphis. Vale lembrar que o jogo aconteceu no Spectrum Center, em Charlotte (EUA), onde o calouro foi internado após o acidente em quadra.

- Obrigada por todas as orações! Finalmente liberado e voltando para Memphis - publicou o atleta.

Desculpas de K.J. Simpson e pedidos de punição

No minuto final do segundo quarto, Jaylen Wells recebeu sozinho a bola na quadra de ataque e foi com tranquilidade para a enterrada. Bem atrás, K.J. Simpson acelerou para tentar para o pivô que recebeu a entrada enquanto estava no ar. A força da falta fez com que o calouro batesse a cabeça no chão com intensidade.

Depois do duelo, o armador do Charlotte Hornets compartilhou um pedido de desculpas ao pivô e a família Wells em sua conta no X (antigo Twitter). Simpson ainda afirmou que não teve intenção de fazer a falta e, consequentemente, causar o acidente. A publicação foi respondida por Jaylen, que agradeceu as palavras.

Tradução: "Minhas orações estão com Jaylen Wells. Sei que já conversamos e somos bons amigos, mano, mas, mais uma vez, só queria expressar não só ao 'J' (Jaylen), mas também à família dele, o quanto sinto muito. Eu nunca faria isso de propósito com ninguém. Sinto muito mesmo." e "Muito amor irmão! Obrigado"

Apesar da interação entre os jogadores, alguns torcedores do Memphis Grizzlies acreditam que a entrada foi desnecessária, e que a punição recebida por K.J. Simpson não é o suficiente. O armador foi punido com a falta flagrante 2, que rendeu a ele, além da expulsão no jogo, três pontos no sistema punitivo da NBA e uma multa de US$ 2 mil.

Entenda o sistema de punições da NBA

A situação foi séria para Jaylen Wells, mas a NBA não deve aumentar a punição de K.J. Simpson. Além do jogador não ter histórico com fortes faltas, é sua primeira flagrante recebida na atual temporada. Com isso, ele só acumula três dos cinco pontos necessários para atingir o limite estabelecido pela liga norte-americana.

Neste sistema de pontos, cada falta flagrante rende uma quantidade de pontos. Caso atinja o limite máximo, o jogador recebe automaticamente suspensão de um jogo na NBA, como aconteceu com Nic Claxton na temporada 2024/25. O pivô do Brooklyn Nets ficou de fora do jogo contra o Oklahoma City Thunder, no dia 26 de fevereiro, ao acumular seis pontos de falta flagrante.

