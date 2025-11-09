menu hamburguer
Jogador do Minas chora com homenagem a compatriota morto

Antes do confronto, atletas e torcida respeitaram um minuto de silêncio

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/11/2025
11:30
Javad - Minas Tênis Clube
imagem cameraJavad se emocionou antes do jogo entre Minas e Cruzeiro, pela Superliga de Vôlei Masculino (Foto: Reprodução)
Emoção que transcende o esporte. Antes da bola subir para a partida entre Minas e Cruzeiro, pela Superliga de Vôlei Masculino, a Confederação Brasileira de Vôlei prestou uma homenagem ao iraniano Saber Kazemi, oposto de 26 anos que morreu na última quarta-feira (5).

O companheiro de seleção e jogador do Minas, Javad Karimisouchelmaei, não segurou as lágrimas. O levantador ficou visivelmente emocionado com o minuto de silêncio respeitado pelas equipes e pela torcida no Ginásio do Riacho, antes do jogo.

Jogador do Minas se emociona

Atleta não resistiu após choque elétrico

A Federação Iraniana de Voleibol confirmou o falecimento de Kazemi na quarta-feira (5). O jogador, que supostamente teria sido eletrocutado na piscina do hotel em que estava, já havia recebido o diagnóstico de morte cerebral no final de outubro. No entanto, ele permaneceu vivo por conta da intervenção de aparelhos — mas os outros órgãos ficaram comprometidos, e o atleta não resistiu.

Dentro de quadra, o Cruzeiro venceu o Minas por 3 sets a 1 e lidera a tabela de classificação da Superliga. Já o Minas perdeu a terceira consecutiva e ocupa a penúltima posição.

Jogadores do Minas Tênis Clube
Jogadores do Minas Tênis Clube durante o jogo contra o Cruzeiro (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)

