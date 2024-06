Jogador do Boston Celtics alcança feito inédito nas finais da NBA

Tatum e Holiday fazem grande campanha nos playoffs da NBA (Foto: Maddie Meyer / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 11/06/2024 - 10:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Se você é um fã de basquete, certamente não pôde perder a última atuação notável de Jrue Holiday pelos Boston Celtics nos Finais da NBA de 2024. No jogo 2, realizado no último domingo (9), Holiday não apenas liderou a equipe em pontos, mas também atingiu um marco significativo na história do campeonato.

Atuando tanto na defesa quanto no ataque, Holiday conseguiu impressionantes 26 pontos, com uma eficiência de 11 acertos em 14 tentativas de cesto. Além disso, ele assegurou 11 rebotes e contribuiu com três assistências, um toco e um roubo de bola em 41 minutos de jogo. Graças em parte ao seu desempenho excepcional, os Celtics venceram por 105 a 98, levando a série final para 2 a 0 contra os Mavericks.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Holiday fez história ao tornar-se o primeiro jogador na história dos Finais da NBA a acumular mais de 25 pontos, mais de 10 rebotes, uma taxa de acerto superior a 75% nos lançamentos e zero turnovers em um único jogo de final. Esse feito mostra o quão crucial ele é para o time dos Celtics.

Além do jogo notável de domingo, Holiday tem mantido uma média de 19 pontos, 9.5 rebotes e quatro assistências por partida na série, além de roubar a bola pelo menos uma vez por jogo. Seu desempenho sólido o coloca como um potencial candidato a MVP das Finais, apesar de ainda haver jogos pela frente.

Durante uma entrevista após o jogo, Holiday destacou seu papel versátil no time, focando no seu comprometimento em contribuir para as vitórias, independentemente das estatísticas pessoais.

- Eu sou um cara que faz um pouco de tudo. Estou aqui para vencer - afirmou.

➡️ Luka Doncic diz que ‘precisa ser muito melhor’ para Mavericks vencer Celtics

Com a série agora a favor dos Celtics, as esperanças de conquistar o décimo oitavo banner para a equipe parece mais vivas do que nunca. E com Holiday em sua forma atual, a confiança é alta no acampamento dos Celtics. Os próximos jogos prometem ser tão emocionantes quanto os já realizados, e todos os olhos estarão voltados para ver se Holiday pode continuar sua forma impressionante.