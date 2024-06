Doncic ‘joga sozinho’, e Celtics abrem 2 a 0 contra os Mavericks nas finais da NBA

Tatum e Holiday brilharam na vitória dos Celtics (Foto: Adam Glanzman / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/06/2024 - 23:36 • Boston (EUA)

O Boston Celtics venceu o Dallas Mavericks por 105 a 98, no TD Garden, em Boston (EUA), neste domingo (9), e abriu 2 a 0 nas finais da NBA - a equipe aplicou 107 a 89 no jogo 1. Com grande atuação coletiva, especialmente no segundo tempo, o time da casa se impôs diante de um Dallas pouco inspirado, exceto por Luka Doncic.

A partida começou equilibrada, diferentemente do primeiro duelo, quando a franquia de Boston foi para o intervalo com uma vantagem de 21 pontos. Dessa vez, a equipe da casa vencia por apenas três pontos ao fim do segundo quarto. Com 20 pontos na primeira etapa, Luka Doncic manteve o Dallas Mavericks vivo. O esloveno estava listado como dúvida para o jogo por causa de lesões no tórax, joelho e tornozelo.

Sobrecarregado, Luka Doncic não conseguiu repetir a exibição fantástica da primeira etapa, mas ainda foi o principal destaque do time de Dallas. Do outro lado, o Boston Celtics só cresceu de produção. A equipe chegou a abrir dez pontos de vantagem, mas os visitantes ainda ensaiaram uma reação. No entanto, grande trabalho defensivo garantiu a vitória dos donos da casa.

A equipe de Boston contou com uma noite de garçom de Jayson Tatum, com 12 assistências. O cestinha dos Celtics foi Jrue Holiday, com 26 pontos, mas outros três jogadores passaram dos 15 (Tatum, Brown e White). Luka Doncic terminou a partida com um triplo-duplo (32 pontos, 11 rebotes e 11 assistências). Kyrie Irving, por sua vez, somou apenas 16 pontos. Essa foi a 12ª derrota consecutiva do armador contra os Celtics.

Agora, a série segue para duas partidas no American Airlines Center, em Dallas. O jogo 3 acontece na quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília).