Rio de Janeiro fica em primeiro lugar nos Jogos Escolares Brasileiros 2024

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 10:48 • Rio de Janeiro (RJ)

Os 207 estudantes-atletas que representaram o Rio de Janeiro na 4ª edição dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), em Recife (PE), conquistaram 120 medalhas. Na maior competição de desporto escolar do país, que terminou nesta quinta-feira (3), a delegação do estado deixou sua marca e conquistou o primeiro lugar geral no masculino e no feminino, trazendo para casa 75 medalhas da série ouro, 32 da série prata, 12 da série bronze e uma da série cobre. O Governo do Rio custeou todas as passagens aéreas e uniformes dos jovens selecionados através dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro, o JERJ, organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer.

O JEB’s contou com a participação de 5.400 estudantes-atletas de todo o Brasil, que disputaram em 18 modalidades: atletismo, atletismo adaptado, badminton, ciclismo, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, karatê, wrestling, natação, taekwondo, tênis de mesa, xadrez, basquete, futsal, handebol e vôlei de praia. Ao som de “Recife vai virar baile", música tema da delegação do Rio de Janeiro, os estudantes-atletas mostraram um alto nível de preparo, performando com brilhantismo durante as competições.

De Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, a estudante-atleta Nicole Thuin foi campeã nacional de natação na modalidade 100 e 50 metros livre. A jovem levou pra casa, além das duas medalhas de ouro, o recorde da modalidade com o tempo 100.34.

– Meu sonho é um dia representar o Brasil nas Olimpíadas. Eu me dediquei e treinei muito pra chegar até aqui, é o Brasil inteiro competindo. Fiquei em primeiro lugar e bati o recorde nos 100 metros livres feminino no sub-14 e isso mostra que eu tenho capacidade de conseguir realizar esse sonho – disse a campeã e recordista do Rio de Janeiro.

Os atletas do Rio de Janeiro que se consagraram campeões dos Jogos Escolares Brasileiros poderão se candidatar ao próximo edital do Bolsa Atleta RJ, programa do Governo do Estado do Rio que concede bolsas de R$ 500 a R$ 5 mil para apoiar o esporte fluminense.