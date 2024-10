Lonzo Ball com a camisa do Chicago Bulls (Foto: Quinn Harris / AFP)







Publicada em 04/10/2024

Lonzo Ball deve voltar a jogar basquete após mais de dois anos fora das quadras. O atleta do Chicago Bulls não atua desde janeiro de 2022, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. O jogador passou por três cirurgias, além de um raro transplante de menisco e outro de cartilagem. Este é o primeiro caso de um atleta que conseguiu voltar a NBA após passar por estes procedimentos.

— Isso é algo do qual ninguém realmente se recuperou, então serei o primeiro — disse Lonzo Ball durante o “Media Day” da NBA.

O procedimento de Lonzo foi realizado em 2023. Em entrevista ao “The Wae Show”, no início deste ano, ele explicou como funciona este tipo de transplante.

— A cartilagem havia sumido e o osso estava danificado. Então, tive que receber um novo menisco de um doador. Tive que fazer um aloenxerto ósseo (procedimento que consiste em retirar um fragmento de osso de uma localização para colocar no local que pretende separar) e também colocar uma nova cartilagem — explicou Lonzo.

A expectativa que Lonzo Ball volte às quadras para o jogo de abertura da temporada regular do Chicago Bulls, no dia 23 de outubro, contra o New Orleans Pelicans. Caso realmente jogue este confronto, o armador encerraria a marca de 1013 dias longe do basquete.

Lonzo Ball foi selecionado pelo Los Angeles Lakers em 2017, como segunda escolha geral do draft. Em seguida, passou pelo New Orleans Pelicans antes de chegar em Chicago. No tempo que esteve saudável vestindo a camisa do Bulls, registrou médias de 13 pontos, 5,4 rebotes, 5,1 assistências e 1,8 recuperações.