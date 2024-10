Astro da NBA, Shaquille O’Neal vai ser personagem de jogo online de tiro

Shaquille O’Neal é ídolo do Los Angeles Lakers (Foto: STACY REVERE / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 04/10/2024 - 15:53 • Rio de Janeiro (RJ)

Já pensou jogar com Shaquille O’Neal em um jogo de tiro? O astro da NBA vai estar disponível no Fortnite a partir desta sexta-feira (4). O anúncio de que o ex-jogador estaria no game aconteceu na última quinta-feira.

Apesar disso, para ter o personagem não será nada barato, já que Shaq está custando 1.500 V-Bucks na loja. O valor é correspondente a moeda do game.

O ídolo do Lakers terá duas skins. DJ Diesel e Super Shaq. O astro também ganhou dois movimentos, que serão vendidos na loja, como o Ones N Twos Emote e o Shaq Shimmy.

As skins de Shaquille O’Neal estarão disponíveis no Battle Royale e também no modo LEGO do Fortnite. O jogo foi lançado em 2017 para as plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e X, Nintendo Switch e PC.

(Foto: Divulgação)

O ex-jogador marcou época na principal liga de basquete do mundo. Shaq teve grandes atuações por Orlando Magic, Los Angeles Lakers e Miami Heat. Ele ainda jogou no Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, antes de se aposentar, ao final de 2010/11.

Ao total, venceu a NBA em quatro oportunidades (2000, 2001, 2002 e 2006), sendo MVP das Finais nos três primeiros anos. Ainda em 2000, também venceu o prêmio de melhor jogador da temporada regular.

Além disso, Shaq também acumula 15 seleções para o NBA All-Star Game e 14 aparições no All-NBA Team. Pela seleção norte-americana, conquistou o ouro no Mundial de 1994 e nos Jogos Olímpicos de 1996, em Atlanta.