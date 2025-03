João Fonseca irá encarar o russo Pavel Kotov pela primeira fase do Challenger de Phoenix, nesta quarta-feira (12), a partir das 14h (de Brasília), na quadra central do evento. O brasileiro vem de uma dura eliminação contra Jack Draper, 14º do ranking da ATP. O duelo terá transmissões do canal fechado SporTV e através do site oficial da ATP, na Challenger TV.

João Fonseca chega após duas rodadas no Masters 1000 de Indian Wells, onde venceu o britânico Jacob Fearnley e foi superado pelo top-15, também britânico, Jack Draper em sua segunda partida. Na próxima semana, ele joga o Masters 1000 de Miami.

João irá encarar o russo Pavel Kotov, 102º do mundo atualmente, às 14h (de Brasília), quando abrirá a programação na quadra central do evento em Phoenix. O confronto é inédito no circuito profissional da ATP.

Na atual temporada, o brasileiro soma 6 vitórias em nove partidas (apenas em torneios em ATP, descartando o Challenger de Camberra, na primeira semana de janeiro, no qual se sagrou campeão). Kotov, por sua vez, foi derrotado na única partida, em 2025, em torneios desse porte: foi superado pelo português Jaime Faria na estreia do Aberto da Austrália (enquanto João Fonseca derrotou o russo Andrey Rublev, então nove do mundo, na mesma rodada).

Pavel Kotov é o próximo adversário de João Fonseca no Challenger de Phoenix (Foto: China Open)

FICHA TÉCNICA 🎾

João Fonseca x Pavel Kotov

Challenger de Phoenix - Fase de 32

📆 Data: quarta-feira, 12 de março de 2025

🕐 Horário: às 14h (de Brasília)

🌎 Local: em Phoenix, Estados Unidos

📺 Onde assistir: SporTV e Challenger TV, através do site da ATP