Nadal aponta qual o adversário mais difícil: Djokovic ou Federer

Maiores campeões de Grand Slams na história, o sérvio Novak Djokovic (24 troféus), o espanhol Rafael Nadal (22) e o suíço Roger Federer (20) protagonizaram a melhor era do tênis e dominaram o circuito por quase duas décadas. Não por acaso, eles formam o Big 3. Nesta semana, em entrevista ao podcast do americano Andy Roddick, outro ex-número 1 do mundo, Nadal, que se aposentou ano passado, revelou qual dos dois rivais era o mais difícil de enfrentar.

Primeiro, o recordista de títulos de Roland Garros (14), lembrou como era jogar contra Federer. No confronto direto, foram 24 triunfos de Nadal, em 40 partidas:

A tática de Nadal contra o suíço

- A estratégia era muito mais clara. Eu estava tentando matar seu backhand o tempo todo. Eu disse a mim mesmo que se eu fosse tentar o golpe em seu forehand, tinha que ser para conseguir um winner (ponto indefensável) ou para criar mais espaço no lado do backhand. Ele tentou evitar isso, jogar mais agressivamente com o forehand para que eu recuasse, porque o forehand de Federer é o melhor que já enfrentei. Era um jogo de xadrez - contou.



Já contra Djokovic, o único dos três ainda em atividade, em sétimo lugar no ranking, Nadal sempre teve mais dificuldade de jogar. Vide o retrospecto: 29 triunfos em 60 duelos.

- Eu só precisava jogar muito bem, sem tanta estratégia. Eu não conseguia jogar muito no backhand dele porque ele os devolvia muito bem, então eu cortava muito e jogava no centro para não dar ângulos a ele. Em termos de controle de bola, ele é o melhor contra quem já joguei - contou o ex-tenista nascido em Palma de Mallorca.



Djokovic levou a melhor no retrospecto com Federer





Na semana que vem, Djokovic vai em busca do 100º troféu na carreira, o sétimo no Masters 1000 de Miami. Nesse torneio, aliás, o sérvio derrotou Nadal nas três vezes em que mediram forças (nas finais de 2011 e 2014 e nas quartas de 2007.



Já diante de Federer, em Miami, o sérvio levou a melhor no único confronto, na semifinal de 2009. No geral, foram 27 triunfos de Djokovic em 50 partidas contra o suíço.