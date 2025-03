Hexacampeão, Novak Djokovic tenta espantar má fase em Miami

Com sete vitórias e três derrotas em 2025, Novak Djokovic retorna às quadras na semana que vem, no Masters 1000 de Miami. Hexacampeão, o sérvio volta a jogar o torneio pela primeira vez desde 2019, quando parou nas oitavas de final. Até hoje, o ex-líder do ranking soma 44 vitórias em 51 jogos nas quadras da principal competição na Flórida, com títulos em 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016.

Resta saber se o ótimo retrospecto em Miami será um combustível para Nole, aos 37 anos, encerrar o jejum de títulos. Desde o início de agosto de 2024, nas Olimpíadas de Paris, quando conquistou o inédito ouro, que o sérvio não triunfa em nenhum torneio.

Último título de Novak Djokovic foi nas Olimpíadas

Desde a cobiçada medalha, o único título que lhe faltava, Djokovic disputou cinco torneios e fez uma participação na Copa Davis. Seu melhor resultado, de lá pra cá, foi ter alcançado as semifinais do Aberto da Austrália, em janeiro, quando, lesionado, abandonou o duelo contra o alemão Alexander Zverev, após perder o primeiro set no tiebreak. O revés frustrou o sonho do sérvio ampliar para 25 seu recorde de troféus de Grand Slam.

A última aparição de Nole foi semana passada, no Masters 1000 de Indian Wells, quando acabou superado pelo holandês Botic Van de Zandschulp (85º), logo na estreia. Foi a terceira derrota consecutiva do ex-líder do ranking, (em Doha, perdera para o italiano Matteo Berrettini também na primeira rodada). É apenas a segunda vez desde 2008 que o sérvio perde três partidas consecutivas. A outra foi entre o Aberto da Austrália e o Masters 1000 de Miami, em 2018.





Novak Djokovic tenta o 100º troféu da carreira



O tempo também dirá se, em Miami, o atual número 7 do mundo conquistará o sonhado 100º título de simples como profissional. Até hoje, ele tem 99 conquistas em 132 decisões.