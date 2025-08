Bortoleto celebra classificação e já põe Hungria como ‘uma das melhores etapas’

Gabriel Bortoleto deixou o carro ao final do Q3 da classificação da Hungria muito feliz com o resultado conquistado em pista, especialmente depois de uma sexta-feira (1) complicada, como descreveu. Porém, o jogo virou no sábado (2) e o brasileiro colocou a Sauber na sétima posição do grid de largada em Budapeste.

Leclerc é pole; Bortoleto brilha e alcança melhor posição de largada na F1

Além da virada de jogo que o sétimo lugar representa, Bortoleto também conquistou o melhor resultado em classificações na carreira na Fórmula 1 até o momento. Por isso, fez questão de exaltar o fim de semana atual como “um dos melhores que já tive” em conversa com a Band depois da sessão deste sábado.

Isso, porém, estava longe de acontecer depois de dois treinos livres complicados no dia anterior, como explicou Bortoleto. Por não estar confortável com o carro, ficou até tarde trabalhando com a equipe na garagem e disse que teve de “trocar muita coisa no carro”.

— Esse é um dos melhores finais de semana que tive até o momento. Eu não estava muito confortável com o carro, fiquei trabalhando até quase meia-noite. Quebramos o toque de recolher da pista por algumas coisas que tínhamos de arrumar no carro. Então fiquei até tarde trabalhando, e eu não estava nada confortável com o carro ontem, estava realmente bem fora do que estou acostumado — explicou Bortoleto.

— Mas alguma coisa me manteve muito motivado. Esse é um fim de semana que posso aprender muito e que vai me ajudar bastante. Se eu colocar o carro na janela certa e conseguir entregar tudo, vai ser um final de semana incrível. Sair de onde saímos e acabar no Q3, em sétimo, é algo incrível. Então, estou muito feliz pela equipe e pelo trabalho que fizeram, porque não foi fácil. A gente teve de trocar muita coisa no carro o tempo inteiro. Foi incrível — celebrou.

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2025 (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Perguntado sobre estar mais maduro para lidar com situações adversas como essa que enfrentou na Hungria, o “frio e calculista” Bortoleto afirmou que é preciso passar por esses momentos sem muito estresse e com bastante calma.

— Para se dar bem nessa categoria, vai viver muitos momentos altos e baixos e precisa passar por todos eles com a cabeça fria. Frio e calculista, como os brasileiros falam. Ontem foi um dia que precisei manter muito a calma, estar consciente do que queria no carro e entregar o resultado que entregamos hoje — comentou Bortoleto, que adiantou as expectativas para a prova deste domingo (3).

— A única coisa que me manteve contente na sexta foi o ritmo de corrida. Estava bom, mesmo com o carro não muito legal, eu estava bem confortável. Vamos ver amanhã. A pista mudou muito durante a classificação e os treinos, e pode ser que amanhã chova. Vamos ver o que vai acontecer, mas estou animado para amanhã — encerrou.

A F1 retorna neste fim de semana, de 1º a 3 de agosto, em Hungaroring, palco do GP da Hungria, 14ª etapa da temporada 2025.