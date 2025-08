O piloto de motovelocidade Peri Cunha, de 36 anos, faleceu neste sábado (2) após sofrer um acidente durante o treino classificatório da categoria Mottu Endurance, válida pela quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG).

O incidente ocorreu às 11h51, na curva 7 da pista. Peri Cunha foi atendido de imediato pela equipe médica do Moto1000GP e encaminhado ao Hospital Imaculada Conceição, também em Curvelo. Apesar dos esforços realizados, o óbito foi confirmado às 13h05.

Ainda não há confirmação oficial sobre a causa, mas há suspeita de mal súbito durante a atividade. A programação do fim de semana foi integralmente cancelada pela organização da prova em conjunto com equipes e patrocinadores.

Nascido em Piracicaba (SP), Peri Cunha corria pela equipe Racing4U e faturou o título da categoria Superbike Light no Superbike Brasil em 2023, sendo um dos nomes mais experientes e respeitados do motociclismo nacional. Em nota oficial, o Moto1000GP lamentou a perda e afirmou estar apurando as circunstâncias que motivaram a queda.

Peri Cunha faleceu, aos 36 anos, em acidente durante treino do Brasileiro de Motovelocidade (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja o comunicado oficial

"O MOTO1000GP comunica, com profundo pesar, o falecimento do piloto Peri Cunha, ocorrido neste sábado (2), durante treino classificatório da categoria Mottu Endurance na quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, em Curvelo (MG). O incidente atípico ocorreu às 11h51, na curva 7. O piloto recebeu atendimento imediato da equipe médica do MOTO1000GP, presente no Circuito dos Cristais, e foi encaminhado para o Hospital Imaculada Conceição, unidade de referência local. Apesar de todos os esforços da equipe médica, Peri não resistiu e o óbito foi confirmado às 13h05. Em respeito ao ocorrido, todas as atividades de treinos e corridas programadas para este sábado foram canceladas pela direção de prova. A organização do MOTO1000GP, em conjunto com a Confederação Brasileira de Motociclismo e autoridades locais, está empenhada para entender e esclarecer o que pode ter motivado a queda"

