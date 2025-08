As semifinais da modalidade Park do STU Pro Tour, realizadas neste sábado (2) no Freden Skatepark, na Suécia, foram dominadas pelos skatistas japoneses. Entre os homens, o japonês de 16 anos Issei Sakurai garantiu a vaga na final deste domingo (3) com manobras aéreas de alto nível. No feminino, a nipo-britânica Sky Brown, de 15 anos e medalhista olímpica, conquistou a maior nota da bateria, e confirmou o favoritismo para a decisão.

continua após a publicidade

➡️ Final do Street masculino do STU Pro Tour é dominada por brasileiros

Issei teve a maior nota da semifinal masculina do Park e um dos poucos a entrar no “9 Gang”, skatistas que atingem a casa dos 90 pontos, com um 92,35 — os brasileiros Augusto Akio e Pedro Barros foram os outros dois, com 90,60 e 90,54, respectivamente.

— A sensação de ter feito uma nota tão alta e ter avançado bem para a final é muito boa. Foi legal ter conseguido fazer tudo o que eu queria nas semifinais, mas quero melhorar ainda mais amanhã e vencer — disse Issei, que é da cidade de Miyazaki e considerado como uma das grandes sensações da nova geração. Na sequência, Pedro Barros, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, teceu Issei de elogios.

continua após a publicidade

Issei Sakurai em ação no STU Pro Tour (Foto: Julio Detefon / STU)

— Já tinha dito à equipe do STU que precisávamos colocá-lo em um de nossos eventos, porque ele, com certeza, elevaria o nível e mostraria o que realmente esperamos do Skate Park. É o que buscamos, é um talento que mistura as manobras técnicas com velocidade e potência, e traça linhas incríveis. Sinto que o público vem aqui para isso, para ver espetáculo — comentou Pedro.

Surpresa na competição

No feminino, a "bateria da morte" da semifinal foi a segunda, que reuniu a atual campeã olímpica, a australiana Arisa Trew, a medalhista de bronze nos mesmos Jogos de Paris-2024, a nipo-britânica Sky Brown, e a brasileira Dora Varella, que ficou em quarto lugar na capital francesa — a alemã Lilly Stoephasius completava a chave. E nesse duelo de gigantes, a medalhista de ouro acabou ficando fora da final, com Sky e Dora avançando.

continua após a publicidade

— Como eu disse ontem, eu só quero entrar, fazer o melhor show para o público e mostrar meu estilo de skate e minhas manobras. Toda vez que consigo fazer isso, eu me sinto ainda mais feliz. É o que amo fazer, andar e me divertir. Espero que a gente consiga repetir na final tudo o que fizemos hoje — declarou Sky, que não só venceu a bateria como fez a maior nota do dia, com nota de 88,56.

Sky Brown em ação no STU Pro Tour (Foto: Julio Detefon / STU)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Já Dora Varella surpreendeu logo na primeira de suas três voltas, com uma nota 83,46 que a deixou mais tranquila para tentar ousar nas suas linhas seguintes. Não obteve êxito, mas obrigou Arisa a superá-la até a última tentativa, quando conseguiu apenas um 82,74. Feliz e realizada por chegar à final depois de sofrer com duas lesões depois das Olimpíadas, Dora, emocionada, desabafou sobre o que passou nos últimos tempos.

— Venho de duas lesões seguidas. Foram mais de 6 meses sem conseguir andar de skate direito. Fazia muito tempo que não me sentia confiante em cima do skate, porque eu andava com dor e com medo de me machucar de novo. E esse é o primeiro campeonato que voltei a me sentir bem desde as Olimpíadas. Eu só queria fazer o meu melhor, fazer as manobras que sei que consigo, só que não me sentia confiante. E minha autoestima não estava das melhores. Isso aqui foi para mostrar que consigo acreditar mais em mim de novo — afirmou a brasileira.

Veja os resultados

SEMIFINAL - RESULTADO PARK MASCULINO

Bateria 1

1º – Issei Sakurai (JAP) – 92,35 (classificado)

2º – Pedro Barros (BRA) – 90,54 (classificado)

3º – Tate Carew (EUA) – 85,15

4º – Gavin Bottger (EUA) – 54,88

Bateria 2

1º – Augusto Akio (BRA) – 90,60 (classificado)

2º – Hampus Winberg (SUE) – 89,55 (classificado)

3º – Luigi Cini (BRA) – 88,33

4º – Oskar Rozenberg (SUE) – 77,56

Bateria 3

1º – Gui Khury (BRA) – 89,99 (classificado)

2º – Pedro Carvalho (BRA) – 89,91 (classificado)

3º – Steve Piñeiro (PUE) – 87,39

4º – Phoenix Sinnerton (AUS) – 82,32

SEMIFINAL - RESULTADO PARK FEMININO

Bateria 1

1ª – Naia Laso (ESP) – 86,55 (classificada)

2ª – Yurin Fujji (JAP) – 82,13 (classificada)

3ª – Minna Stess (EUA) – 74,92

4ª – Fernanda Tonissi (BRA) – 56,96

Bateria 2

1ª – Sky Brown (GBR/JAP) – 88,56 (classificada)

2ª – Dora Varella (BRA) – 83,46 (classificada)

3ª – Arisa Trew (AUS) – 82,74

4ª – Lilly Stoephasius (ALE) – 82,00

Bateria 3

1ª – Mizuho Hasegawa (JAP) – 87,55 (classificada)

2ª – Isadora Pacheco (BRA) – 80,55 (classificada)

3ª – Hedda Hjertberg (SUE) – 77,44

4ª – Yndiara Asp (BRA) – 73,13