Final do Street masculino do STU Pro Tour é dominada por brasileiros

Cinco brasileiros garantiram vaga na final da modalidade Street masculino do STU Pro Tour 2025, realizado em Varberg, na Suécia, neste sábado (5), na primeira edição internacional da liga. O destaque da semifinal foi João Lucas Alves, o Xuxu, que obteve a maior nota do dia, 83,27, e foi o único a ultrapassar a marca dos 80 pontos.

Xuxu foi o último a se apresentar e impressionou os juízes com sua fluidez, manobras em “switch” e criatividade, fatores decisivos na avaliação, que são: o grau de dificuldade das manobras, o aproveitamento de área da pista, a velocidade, a criatividade, o estilo e a constância e fluidez do skatista

— Faz um bom tempo que eu não chego a uma final internacional como essa. Estou muito feliz e me surpreendo com meu nível de manobras. Quero levar esse troféu para o Brasil e minha família — afirmou o João Lucas Alves.

João Lucas Alves, o "Xuxu", em ação no STU Pro Tour (Foto: Julio Detefon / STU)

Além de Xuxu, os brasileiros Carlos Ribeiro, Wallace Gabriel, Gabryel Aguilar e Ivan Monteiro também avançaram à decisão, que contará ainda com o peruano Angelo Caro. Monteiro, atual campeão brasileiro, celebrou o feito.

— É um passo enorme para o skate brasileiro. O STU sempre entrega grandes eventos, e esse fora do país é mais um marco — destacou.

No feminino, a espanhola Daniela Terol repetiu o feito da véspera e, mais uma vez, fez a maior nota do dia. E, desta vez, com sobras, num desempenho de tirar o fôlego rumo à final. O melhor rendimento da semifinal, até então, era da atual campeã brasileira, Isabelly Ávila, com a nota 62,62. Na última bateria, Terol fez uma linha limpa e uma precisa Bomb Trick, manobra extra ao final de cada linha que vale 20% do valor total da nota, ganhando dos juízes um 78,00

— Gosto muito desse formato do STU, em que temos direito a três voltas e a uma Bomb Trick ao final de cada uma delas, uma manobra extra com a qual aumentamos a nossa nota. Ou seja: se não fomos bem na primeira, temos mais duas chances e o jogo continua. Muito feliz de ter andado muito bem ontem e hoje, mas vamos ver como será a final — avaliou Terol, que na primeira fase, na sexta-feira, conseguiu uma nota ainda melhor (81,94), única a superar a casa dos 80 pontos.

Daniela Terol em ação no STU Pro Tour (Foto: Julio Detefon / STU)

Vice-campeã da primeira etapa do Pro Tour STU, em Porto Alegre, Brasil, na ocasião superada apenas por Rayssa Leal, Daniela Terol agora tentará o título em Varberg contra o trio de brasileiras formado por Isabelly Ávila, Maria Almeida e Gabi Mazetto, além da holandesa Keet Oldenbeuving e da skatista da casa, a sueca Lucie Schoonheere. A final do Street feminino está marcada para às 16h05 (horário local) deste domingo.

Veja os resultados:

SEMIFINAL - RESULTADO STREET MASCULINO

Bateria 1

1º – Carlos Ribeiro (BRA) – 74,42 (classificado)

2º – Wallace Gabriel (BRA) – 65,68 (classificado)

3º – Marcelo Batista (BRA) – 57,39

4º – Danny Leon (ESP) – 56,70

Bateria 2

1º – Gabryel Aguilar (BRA) – 75,29 (classificado)

2º – Angelo Caro (PER) – 73,90 (classificado)

3º – Richard Tury (SLO) – 65,57

4º – Ivan Federico (ITA) – 48,72

Bateria 3

1º – João Lucas Alves (BRA) – 83,27 (classificado)

2º – Ivan Monteiro (BRA) – 73,82 (classificado)

3º – Dominick Walker (EUA) – 72,52

4º – Koffe Kroon (SUE) – 70,64

SEMIFINAL - RESULTADO STREET FEMININO

Bateria 1

1ª – Isabelly Ávila (BRA) – 62,65 (classificada)

2ª – Maria Almeida (BRA) – 57,62 (classificada)

3ª – Laura Zackova (CZE) – 40,80

4ª – Giovana Dias (BRA) – 38,53

Bateria 2

1ª – Lucie Schoonheere (SUE) – 55,05 (classificada)

2ª – Gabi Mazetto (BRA) – 54,39 (classificada)

3ª – Svea Paus (SUE) – 49,28

4ª – Aldana Bertran (ARG) – 33,99

Bateria 3

1ª – Daniela Terol (ESP) – 78,00 (classificada)

2ª – Keet Oldenbeuving (HOL) – 60,18 (classificada)

3ª – Candy Jacobs (HOL) – 58,38

4ª – Liv Broder (SUI) – 32,71