A campanha histórica de João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, com a final inédita, vai colocar o carioca como o novo número 1 do Brasil no ranking mundial a ser divulgado nesta segunda-feira (17).

O jovem de 18 anos garantiu 165 pontos no ranking com a decisão e vai indo aos 765 pontos no momento como o 74º colocado ficando apenas oito pontos na frente de Thiago Wild que vai indo ao 75º com sua campanha de quartas de final no saibro argentino.

Salto meteórico de João Fonseca

O salto de Fonseca vem sendo meteórico. Ele começou a temporada como o 145º e conquistou o challenger 125 de Camberra, na Austrália, passou o quali do Australian Open, fez segunda rodada na chave e entrou pela primeira vez no top 100, o mais jovem brasileiro.

Agora, Fonseca tem a chance de subir ainda mais se vencer a decisão contra Francisco Cerundolo, 28º, ou Pedro Martinez, 41º, neste domingo a partir das 16h. Ele ganharia mais 85 pontos com o troféu, iria aos 850 pontos fechando a semana como o 68º ou o 69º dependendo se o sérvio Hamad Medjedovic conquiste ou não o troféu no ATP 250 de Marselha, na França.