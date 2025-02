A sexta-feira (14) é o dia do Brasil com dois tenistas nas quartas de final do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. Ambos jogam no período da tarde. Thiago Wild, número 77 no ranking da ATP, é o primeiro a entrar em quadra para enfrentar o sérvio Laslo Djere, 115º colocado. Logo a seguir, João Fonseca, 99º, vai encarar o argentino Mariano Navone, o 47º.

Thiago Wild x Laslo Djere: onde assistir e horário

Não é a primeira vez que o brasileiro enfrenta o sérvio. O embate de sexta-feira (14) será o sexto entre eles. Djere venceu 3 partidas, enquanto Wild ganhou as duas últimas.

FICHA TÉCNICA

Thiago Wild x Laslo Djere — ATP 250 Buenos Aires

📆 Data: 14 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: por volta das 13h30m (de Brasília)

🌍 Local: Buenos Aires, Argentina

📺 Onde assistir: Disney+

Thiago Wild no ATP de Buenos Aires (Foto: Divulgação/Argentina Open Tennis)

João Fonseca x Mariano Navone: onde assistir e horário

Pela terceira vez João Fonseca enfrenta um argentino no ATP 250 de Buenos Aires. O brasileiro venceu todas até aqui. O tenista carioca de 18 anos busca a primeira semifinal dele em torneio da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

João Fonseca celebra a vitória sobre o russo Andrey Rublev na primeira rodada do Australian Open, em janeiro de 2025 (Foto: William West/AFP)

FICHA TÉCNICA

João Fonseca x Mariano Navone — ATP 250 Buenos Aires

📆 Data: 14 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: não antes das 15h (de Brasília)

🌍 Local: Buenos Aires, Argentina

📺 Onde assistir: Disney+

João Fonseca no ATP de Buenos Aires

Na estreia de João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires, o brasileiro enfrentou o local Tomas Etcheverry. O carioca derrotou o oitavo favorito e 44º do mundo por 2 sets a 0 com um duplo 6/3, após 1h26 em duelo na quadra central lotada do Buenos Aires Lawn Tennis Club.

João Fonseca no ATP de Buenos Aires (Foto: @argentinaopentennis/Ieb+Argentina Open)

No jogo de quinta-feira (13), o número 99 do mundo superou o lucky-loser local Federico Coria, 115º colocado no ranking e semifinalista do ano passado, marcando 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/2, após 2h12m de duração no Buenos Aires Lawn Tennis Club.