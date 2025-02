João Fonseca começa mal, mas vira e vai às quartas em Buenos Aires

O dia ensolarado e quente desta quinta-feira (13), somado a um adversário aguerrido e consistente, trouxe desafios para João Fonseca, mas o jovem de 18 anos conseguiu superá-los para garantir vaga nas quartas de final do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, o mais tradicional torneio do tênis na América do Sul.

Fonseca, número 99 do mundo, superou o lucky-loser local Federico Coria, 115º colocado e semifinalista do ano passado, marcando 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/2, após 2h12min de duração na quadra central do Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Esta é a primeira vez do brasileiro no torneio que abre a gira sul-americana no saibro. Ele garante pela terceira vez uma vaga nas quartas de final de um ATP, igualando os feitos do Rio Open do ano passado e de Bucareste, na Romênia, também em 2024.

Fonseca também se torna o mais jovem desde Richard Gasquet, em 2004, a atingir as quartas do evento - Gasquet perdeu na semifinal na ocasião. Ele vai buscar vaga pela primeira vez em uma semi de ATP nesta sexta-feira (14), contra o vencedor do duelo entre o dinamarquês Holger Rune, 12º colocado e segundo favorito, e o argentino Mariano Navone, 47º do ranking ATP. O argentino foi o algoz do carioca no torneio do Rio de Janeiro no ano passado.

Como foi o jogo de João Fonseca?

O primeiro set de João foi ruim. Uma máquina de erros. Coria jogava profundo, às vezes sem peso, com consistência, e o brasileiro entrou sem confiança, cometendo 19 erros não-forçados. Foi quebrado para ficar 3 a 0 abaixo, recuperou a quebra com winner a seguir, mas tomou mais duas quebras, errando tudo no oitavo e último game, e perdendo por 6/2 a parcial.

No segundo set, o carioca melhorou sua consistência, diminuiu para 12 os erros não-forçados, enquanto Coria errou um pouco mais. Mais paciente, o brasileiro saiu quebrando, fez 3 a 1 e foi confirmando até finalizar a parcial com grande saque e erro do oponente em game tenso de 30 iguais.

Na terceira etapa, João manteve seu saque agressivo, buscando definir o mais rápido os pontos, e viu o físico do argentino decair. A quebra veio logo no terceiro game, com o brasileiro buscando a paralela e seguindo sólido. No sétimo game, Coria teve muitas dificuldades de definir, sentiu o cansaço e, em erro no backhand, voltou a ser quebrado e viu o brasileiro sacar para a partida.