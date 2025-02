Thiago Wild, número 1 do Brasil e 77º do mundo, desencantou na temporada e conseguiu, na noite desta segunda-feira (10), sua primeira vitória em 2025 e com grande estilo, no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. O paranaense eliminou Facundo Diaz Acosta, 74º colocado, atual campeão do torneio em plena quadra central do Buenos Aires Lawn Tennis Club no torneio que abre a gira sul-americana no saibro. Ele virou marcando 2 sets a 1 com parciais de 3/6 6/2 6/3, após 2h08min de duração sobre.

Wild vinha de três derrotas no ano no Australian Open, challenger de Quimper, na França, e na Copa Davis. Ele vinha de cirurgias no final da temporada passada no abdômen. Esta é sua primeira vitória no ATP argentino na chave principal, onde caiu na estreia ano passado e não passou do quali em duas outras oportunidades.

Este foi o quinto jogo entre os dois e o tira-teima para o brasileiro que agora lidera por 3 a 2.Wild espera agora pelo argentino Sebastian Baez, sexto favorito, ou o campeão do challenger 125 de Rosário, na Argentina, Camilo Ugo Carabelli, 87º.

Como foi o jogo?

O primeiro set foi todo do argentino, que sacou muito bem e disparou 15 bolas vencedoras. Aproveitou uma baixa do brasileiro no sexto game com dupla-falta para ser quebrado, abriu 5 a 2 fechou por 6/3 em 38 minutos. Wild saiu quebrando no segundo set, abriu 2 a 0, mas com dupla-falta permitiu o empate. A partir daí o nível do brasileiro se manteve e Diaz Acosta passou a errar demais, até em smashes. Wild quebrou duas vezes e fechou por 6/2.

No terceiro set a torcida entrou em jogo, agitou o tenista local e Wild respondeu. No quinto game, o brasileiro vibrava e cada game e provocou a "hinchada" local com gestos. Muitos brasileiros marcaram presença e apoiaram o brasileiro que quebrou, fez 5 a 2 e fechou com confiança. Ao término do jogo vibração com a torcida brasileira e uns beijinhos provocativos aos hermanos.