Australian Open: saiba quem pode entrar no caminho de João Fonseca

Andrey Rublev é apenas o primeiro de muitos duelos complicados que podem aparecer no caminho de João Fonseca no Australian Open. Caso supere o primeiro obstáculo do Grand Slam, o jovem tenista pode ter pela frente adversários de peso.

Nomes como o suíço Stan Wawrinka, ex-número 3 do mundo, e o americano Frances Tiafoe, atual 17° colocado no ranking, podem aparecer no caminho de Fonseca caso garanta a classificação para a próxima etapa. A competição pode até presenciar um duelo de brasileiros, já que Thiago Wild também pode encontrar com João.

Rublev, que chegou a ser quinto do mundo, é o adversário mais perigoso da primeira parte da chave de João. Portanto, caso passe pelo russo, Fonseca pode enfrentar Stan Wawrinka, ex-número 3 do mundo, e o americano Frances Tiafoe, atual 17° colocado no ranking.

Para haver um confronto brasileiro, Wild precisaria superar na estreia o húngaro Fabian Marozsan, número 57 do mundo, e na sequência passar por outro grande nome de sua seção da chave: Tiafoe.

João Fonseca em Camberra, na Austrália (Foto: Divulgação)

A partir das oitavas de final, a rota de João Fonseca sobre de nível. Na parte de baixo da chave, se encontra Daniil Medvedev, número cinco do mundo. Em seguida, na parte superior, aparece o italiano Jannik Sinner. O principal candidato a atingir as quartas de final no chaveamento do brasileiro é Taylor Fritz, quarto do mundo. E na metade inferior, tem o alemão Alexander Zverev, vice-líder do ranking, e o espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, são os grandes destaques.