Inspiração Nadal parabeniza o campeão João Fonseca

Embaixador do tênis na Arábia Saudita e um dos maiores nomes da história da modalidade, Rafael Nadal prestigiou os últimos dias do NextGen Finals, em Jidá. Dono de nada menos que 22 títulos de Grand Slam, o ex-tenista, que se aposentou mês passado, fez questão de parabenizar João Fonseca, pelo primeiro troféu de ATP na carreira.

"Parabéns, João", escreveu, em português, nas redes sociais, a lenda espanhola, que detém um dos recordes mais incríveis do tênis: 14 títulos de Roland Garros.

João Fonseca elogia Nadal na premiação

Horas antes ao receber o troféu, o brasileiro fez questão de exaltar o ídolo espanhol. Aliás, chegar ao topo do ranking, onde Nadal já esteve por tantas vezes, é uma das maiores metas da carreira desse carioca de apenas 18 anos:

- Quero agradecer ao Rafa (Nadal) por estar aqui… ele é uma lenda desse esporte. É significativo para nós, jogadores, estar nesses grandes estádios com esses caras assistindo - exaltou o campeão com o ranking mais baixo (145º) a triunfar no torneio que reúne os melhores sub-20 do planeta.

Até hoje, aliás, além de João Fonseca, apenas dois dos três melhores do mundo venceram o NextGen ainda aos 18 anos: o italiano Jannik Sinner (1º) e o espanhol Carlos Alcaraz (3º).

Brasileiro evita rótulos

Sempre com os pés no chão ao falar da carreira, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, em entrevista coletiva on-line com jornalistas brasileiros, diz evitar comparações com estrelas da atualidade:

- É uma pressão boa, que diz que eu estou no caminho certo. Obviamente quero fazer o que eles estão fazendo, ganhando Grand Slams.

Sobre os rótulos que vem ganhando, o filho de Christiano e Roberta Fonseca respondeu:

- Isso é um pouco da nossa tradição brasileira. Quando vê um jovem atingindo coisas grande, coloca como promessa, expectativa. Quero ser eu, João, com esse suporte incrível da minha família e da minha equipe. Quero fazer minha história. Quero viver o presente, seguir trabalhando na minha rotina.

Muito talento e maturidade para um jovem de apenas 18 anos.

A caminhada de João Fonseca rumo ao título

João Fonseca 3 x 2 Arthur Fils (FRA, 20º) - 3/4, 4/2, 4/1, 1/4, 4/1 - Estreia

João Fonseca 3 x 1 Learner Tien (EUA, 122º) - 4/0, 4/0, 1/4 e 4/2 - 2ª rodada

João Fonseca 3 x 2 Jakub Mensik (TCH, 48º) 3/4, 4/3, 4/3, 3/4 e 4/3 - 3ª rodada

João Fonseca 3 x 0 Luca Van Assche (FRA, 128ª) - 4/2, 4/2 e 4/1 - Semifinal

João Fonseca 3 x 1 Learner Tien (EUA, 122º) - 2/4, 4/3 (10/8), 4/0 e 4/2 - Final