Comemoração de Muller contra João Fonseca no Rio Open repercute na web; veja

Campeão do ATP de Buenos Aires no último domingo (16), João Fonseca foi eliminado na primeira rodada do Rio Open, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6. Nesta terça-feira (18), o tenista brasileiro foi derrotado pelo francês Alexander Muller, que viralizou nas redes sociais ao comemorar a vitória no Jockey Club.

Ao vencer João Fonseca, o francês esfregou os próprios braços simulando "frieza". A comemoração ganhou grande repercussão com o meia Cole Palmer, do Chelsea, que celebra os gols desta forma. O Brasil agora está representado no Rio Open por Thiago Monteiro que disputa quartas de final contra o taiwanês Tseng Chun-hsin.

