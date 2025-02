ATP 250 de Buenos Aires: Quem é Etcheverry, próximo advesário de João Fonseca?

João Fonseca estreia no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, nesta terça-feira (11). O carioca número 99 do mundo e de 18 anos encara o argentino Tomas Martin Etcheverry, 44º do mundo e oitavo favorito no terceiro jogo da quadra central.

Etcheverry é constantemente comparado ao compatriota Juan Martín del Potro. O Lance! te apresenta o próximo adversário de João Fonseca.

Quem é Tomas Etcheverry, o próximo adversário de Fonseca?

Tomas Martín Etcheverry é um tenista argentino (Foto: Corinne Dubreuil/ATP Tour)<br>

Nascido em 18 de julho de 1999, Tomas Martín Etcheverry é um dos principais nomes do tênis argentino e frequentemente comparado ao ídolo local Juan Martín del Potro. O atleta começou a jogar tênis aos cinco anos e, desde cedo, mostrou talento para a modalidade, inspirado por grandes nomes do esporte.

Trajetória de Etcheverry no circuito ATP

Etcheverry estreou no circuito principal da ATP em 2021, no Delray Beach Open. No mesmo ano, conquistou sua primeira vitória no nível ATP no Córdoba Open, ao derrotar Andrej Martin. No circuito Challenger, o argentino chamou a atenção ao vencer o torneio de Perugia, na Itália, após eliminar nomes como Salvatore Caruso e Vitaliy Sachko. Na época, ele ocupava a 166ª posição no ranking mundial.

Em 2022, Etcheverry consolidou-se no circuito. Ele estreou no Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada, após vencer três jogos na qualificatória. Na fase principal, foi eliminado por Pablo Carreño Busta, então 19º cabeça-de-chave. Naquele ano, alcançou a 95ª posição no ranking.

2023: O ano de maior destaque

O argentino viveu seu melhor ano em 2023, chegando às suas primeiras finais de ATP em Santiago e Houston, ambas em quadras de saibro. Seu maior feito, no entanto, foi em Roland Garros, onde alcançou as quartas de final de um Grand Slam pela primeira vez. No caminho, derrotou jogadores como Alex de Minaur e Borna Ćorić sem perder nenhum set. Além disso, no ATP 500 de Basel, na Suíça, venceu Andy Murray em uma partida de três horas.

2024 e 2025: Consolidação no circuito

Em 2024, Etcheverry atingiu o melhor ranking de sua carreira, alcançando a 27ª posição em fevereiro. No Australian Open, parou na segunda rodada, derrotado por Marcos Giron. Apesar disso, consolidou-se como o terceiro melhor tenista da Argentina, atrás apenas de Francisco Cerúndolo e Sebastián Báez.

Neste ano, Etcheverry participou do ATP de Adelaide e o Australian Open. Em Adelaide, o argentino foi eliminado nas oitavas de final para o australiano Thanasi Kokkinakis. Na cidade de Melbourne, Tomás parou na segunda rodada, após ser derrotado por Marcos Giron. Atualmente, Tomas ocupa a 44º ocupação no ranking da ATP.

Próximos passos

O duelo entre João Fonseca e Tomas Etcheverry promete ser um dos destaques do ATP 250 de Buenos Aires. Esta será a primeira vez que os tenistas se encontram. Enquanto o brasileiro busca consolidar-se no circuito principal, o argentino tenta manter sua trajetória ascendente no tênis mundial.