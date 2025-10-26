João Fonseca vence sexto título da carreira; relembre

O melhor tenista brasileiro da atualidade, João Fonseca, garantiu seu sexto título da carreira neste domingo (26), após vencer o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, na final do ATP 500 da Basileia, na Suíça.

O primeiro título profissional do carioca foi o Challenger 75 de Lexington (2024), nos Estados Unidos, tornando-o o brasileiro mais jovem a ser campeão de um torneio Challenger, com a marca de ter vencido sem perder sets. Meses depois, Fonseca venceu o Next Gen ATP Finals (2024), um torneio de jovens que não é considerado de elite, mas que foi crucial para deslanchar sua carreira.

Em 2025, Fonseca conquistou o Challenger 125 de Camberra, o ATP 250 de Buenos Aires e o Challenger 175 de Phoenix. O ATP 500 da Basileia, por sua vez, é o título de maior peso na carreira do jovem tenista.

João Fonseca vence ATP Basileia. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Apesar das muitas vitórias, João também sofreu derrotas duras ao longo desta temporada, como na segunda rodada do US Open, quando perdeu para Tomáš Macháč, na terceira rodada de Wimbledon para o chileno Nicolás Jarry, e em Roland Garros para o britânico Jack Draper. Apesar disso, as derrotas nos Grand Slams serviram como aprendizado e amadurecimento para o jovem tenista.

