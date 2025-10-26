João Fonseca vence sexto título da carreira; relembre
Aos 19 anos, o carioca já soma seis títulos profissionais, de diferentes categorias
O melhor tenista brasileiro da atualidade, João Fonseca, garantiu seu sexto título da carreira neste domingo (26), após vencer o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, na final do ATP 500 da Basileia, na Suíça.
O primeiro título profissional do carioca foi o Challenger 75 de Lexington (2024), nos Estados Unidos, tornando-o o brasileiro mais jovem a ser campeão de um torneio Challenger, com a marca de ter vencido sem perder sets. Meses depois, Fonseca venceu o Next Gen ATP Finals (2024), um torneio de jovens que não é considerado de elite, mas que foi crucial para deslanchar sua carreira.
Em 2025, Fonseca conquistou o Challenger 125 de Camberra, o ATP 250 de Buenos Aires e o Challenger 175 de Phoenix. O ATP 500 da Basileia, por sua vez, é o título de maior peso na carreira do jovem tenista.
Apesar das muitas vitórias, João também sofreu derrotas duras ao longo desta temporada, como na segunda rodada do US Open, quando perdeu para Tomáš Macháč, na terceira rodada de Wimbledon para o chileno Nicolás Jarry, e em Roland Garros para o britânico Jack Draper. Apesar disso, as derrotas nos Grand Slams serviram como aprendizado e amadurecimento para o jovem tenista.
Todos os títulos de João Fonseca
|2024
|Challenger 75 de Lexington
|Dura
|Li Tu-AUS
|6/1, 6/4
2024
Next Gen ATP Finals
Dura indoor
Learner Tien-USA
2/4, 4/3(8), 4/0, 4/2
2025
Challenger 125 de Camberra
Dura
Ethan Quinn-USA
6/4, 6/4
2025
ATP 250 de Buenos Aires
Saibro
Francisco Cerundolo-ARG
6/4, 7/6(1)
2025
Challenger 175 de Phoenix
Dura
Alexander Bublik-KAZ
7/6(5), 7/6(0)
2025
ATP 500 da Basileia
Dura indoor
Alejandro Davidovich Fokina-ESP
6/3, 6/4
