imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

João Fonseca vence sexto título da carreira; relembre

Aos 19 anos, o carioca já soma seis títulos profissionais, de diferentes categorias

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 26/10/2025
14:30
Atualizado há 0 minutos
João Fonseca na vitória na estreia do ATP 500 da Basileia (Divulgação)
imagem cameraJoão Fonseca na vitória na estreia do ATP 500 da Basileia (Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O melhor tenista brasileiro da atualidade, João Fonseca, garantiu seu sexto título da carreira neste domingo (26), após vencer o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, na final do ATP 500 da Basileia, na Suíça.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O primeiro título profissional do carioca foi o Challenger 75 de Lexington (2024), nos Estados Unidos, tornando-o o brasileiro mais jovem a ser campeão de um torneio Challenger, com a marca de ter vencido sem perder sets. Meses depois, Fonseca venceu o Next Gen ATP Finals (2024), um torneio de jovens que não é considerado de elite, mas que foi crucial para deslanchar sua carreira.

Em 2025, Fonseca conquistou o Challenger 125 de Camberra, o ATP 250 de Buenos Aires e o Challenger 175 de Phoenix. O ATP 500 da Basileia, por sua vez, é o título de maior peso na carreira do jovem tenista.

João Fonseca vence ATP Basileia. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
João Fonseca vence ATP Basileia. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Apesar das muitas vitórias, João também sofreu derrotas duras ao longo desta temporada, como na segunda rodada do US Open, quando perdeu para Tomáš Macháč, na terceira rodada de Wimbledon para o chileno Nicolás Jarry, e em Roland Garros para o britânico Jack Draper. Apesar disso, as derrotas nos Grand Slams serviram como aprendizado e amadurecimento para o jovem tenista.

Todos os títulos de João Fonseca

2024Challenger 75 de LexingtonDuraLi Tu-AUS6/1, 6/4

2024

Next Gen ATP Finals

Dura indoor

Learner Tien-USA

2/4, 4/3(8), 4/0, 4/2

2025

Challenger 125 de Camberra

Dura

Ethan Quinn-USA

6/4, 6/4

2025

ATP 250 de Buenos Aires

Saibro

Francisco Cerundolo-ARG

6/4, 7/6(1)

2025

Challenger 175 de Phoenix

Dura

Alexander Bublik-KAZ

7/6(5), 7/6(0)

2025

ATP 500 da Basileia

Dura indoor

Alejandro Davidovich Fokina-ESP

6/3, 6/4

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
