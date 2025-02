Nos braços da torcida. Desta forma que João Fonseca chegou para fazer sua estreia no Rio Open. O tenista de 18 anos, que se dirigiu à entrada da quadra central Guga Kuerten no tradicional carrinho, foi bastante ovacionado pelos fãs que o aguardavam.

Bastante concentrado, João Fonseca não esboçou reações, mesmo com o público chamando pelo seu nome. Gritos de "João Fonseca", em tom de apoio à estrela brasileira, tomaram conta das proximidades da Guga Kuerten.

Diversas crianças subiram na grade que separava o corredor de passagem dos tenistas para tentar ver um pouco de Fonseca, que foi rapidamente para a entrada do tunel de acesso à quadra. Antes, no entanto, ele recebeu a coleira do CãoDula, que entrou ao seu lado.

João Fonseca entrou em quadra no Rio Open com um CãoDula, em campanha por adoção responsável de cães (Divulgação/PremieRpet)

Veja o vídeo da chegada de João Fonseca à quadra principal

Expectativa para estreia

Com apenas 18 anos, João Fonseca se tornou a principal atração do Rio Open. Contra Alexandre Müller, ele faz sua estreia no maior torneio da América Latina. Horas antes de entrar em quadra, Fonseca realizou o último treinamento, que movimentou os arredores da quadra em uma área restrita.

Assim como em sua chegada à quadra principal, o tenista foi bastante aguardado pelas crianças, que tentavam acompanhar um pouco da atividade. Alguns foram levantados pelos pais, enquanto outros subiram em locais mais altos do que a rede que cercava a quadra.

Após conquistar o primeiro título em ATP no domingo, quando venceu o torneio 250 de Buenos Aires, o carioca tenta quebrar um tabu e garantir o troféu do Rio Open, até hoje não conquistado por nenhum brasileiro. Além disso, ele pode alcançar outro feito inédito: tornar-se o primeiro tenista a conquistar a dobradinha Rio - Buenos Aires.