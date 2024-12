João Fonseca e mais três: confira as semifinais do NextGen

Um finalista e três ex-campeões juvenis de Grand Slam estão nas semifinais de sábado (21) do NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita. Um deles é o brasileiro João Fonseca (145º do mundo), campeão do US Open da categoria em 2023, que garantiu a classificação antecipada na quinta-feira (19). O último a assegurar vaga na próxima fase foi o americano Learner Tien (122º), algoz do francês Arthur Fils (20º), por 3 sets a 1, com parciais de 4/2, 4/2, 3/4 (4/7) e 4/3 (7/5). A vitória na semifinal vale US$ 113,500 (R$ 695,755 mil).

O adversário de Fonseca na semifinal será o francês Luca Van Assche (128º), de 20 anos, campeão juvenil de Roland Garros em 2021 e que entrou para o seleto top-100 ano passado, aos 18 anos. Nos últimos 20 meses, o tenista da França ganhou três Challengers. Desde 2016, apenas outros quatro atletas venceram ao menos três torneios desse nível antes dos 19 anos: o espanhol Carlos Alcaraz, o canadense Felix Auger-Aliassime, o italiano Jannik Sinner e o dinamarquês Holger Rune.

Campeão de duplas juvenil de Wimbledon em 2022, o americano Alex Michelsen (41º e segundo favorito ao título na Arábia Saudita) foi o vencedor do Grupo Vermelho, invicto em três partidas. Neste ano, vem dando a volta por cima em Jidá, já que, em 2023, perdera os três jogos da fase de grupos. Mais alto (1,93m) entre os quatro semifinalistas, tem no saque uma das suas principais armas.

João Fonseca já derrotou Michelsen e Tien neste ano

Adversários numa provável final em Jidá, Fonseca e Michelsen já se enfrentaram neste ano, em maio. Aos 17 anos, o brasileiro levou a melhor na estreia em Madrid, conquistando sua primeira vitória em um Masters 1000 na carreira.

Embora não tenha conquistado Grand Slam juvenil (perdeu para o brasileiro a decisão do US Open de 2023), Tien também vem colecionando feitos como profissional. Em agosto, entrou para o top-200, ao alcançar a primeira quartas de final em um ATP, em Winston-Salem, nos EUA, tornando-se. Ele, então, se tornou o mais jovem do país a entrar para esse seleto grupo, desde 2016. Tien chegou a Jidá embalado por três títulos em Challenger neste ano: em Bloomfield Hills (julho), Las Vegas (setembro) e Fairfield (outubro), todos nos EUA.

continua após a publicidade

Tien e Michelsen farão a outra semifinal em Jidá, garantindo, mais uma vez, um americano na decisão de domingo (às 14h, de Brasília). Em 2022, o compatriota Brandon Nakashima, semifinalista na edição anterior, conquistou o título.

Na fase de grupos em Jidá, a única derrota de Tien em três partidas foi para Fonseca, na quinta-feira: 4/0, 4/0, 1/4 e 4/2.