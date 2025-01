Deu zebra na Austrália. Número dois do mundo e favorita para o duelo, Iga Swiatek teve o saque e match-point na mão, mas errou e foi eliminada, nesta quinta-feira (23), nas semifinais do Australian Open. Com isso, Madison Keys fará a final do torneio contra Aryna Sabalenka.

Australian Open: Sabalenka frustra Badosa e alcança terceira final seguida

Swiatek caiu diante da norte-americana Madison Keys, 14ª colocada, por 2 sets a 1 de virada. As parciais foram de 5/7, 6/1 e 7/6 (10/8) após 2h35min de batalha na quadra central Rod Laver Arena. A polonesa bateu na trave pela segunda vez em Melbourne após cair também na semifinal em 2022, enquanto Keys alcançou sua primeira decisão no torneio. Esta foi a terceira semifinal da estadunidense, que jogará a segunda final de Grand Slam da carreira, após ser vice no US Open de 2017.

Iga Swiatek tinha um retrospecto de 4 a 1 contra a rival. Madison Keys voltou a derrotá-la após mais de dois anos — a última vez havia sido em Cincinnati, nos Estados Unidos, em 2022.

Keys busca agora desbancar a bicampeã do torneio, a bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, que derrotou Paula Badosa com louvor. Sabalenka tem 20 vitórias seguidas no torneio e busca ser a primeira tricampeã desde Martina Hingis entre 1997 e 1999.

Madison Keys cumprimenta Iga Swiatek, após partida pela semifinal do Australian Open (Foto: David Gray/AFP)

Swiatek tem chance de matar jogo, mas erra e Keys leva vitória

Tensão do início ao fim do jogo. Keys começou melhor, abriu uma quebra, mas Iga logo recuperou. A norte-americana então tornou a quebrar, mas Swiatek equilibrou as ações ao longo da partida. No final, a polonesa elevou o nível para vencer por 7/5 o primeiro set.

A segunda parcial foi toda de Keys, que abriu 5 a 0 com um apagão geral de Swiatek. Confiante por conta das dez vitórias seguidas — Keys vinha do troféu em Adelaide, na Austrália —, a americana chegou a ter chances do pneu, mas fechou por 6/1.

Iga Swiatek perdeu para Madison Keys na semifinal do Australian Open 2025 (Foto: David Gray/AFP)

No terceiro set o jogo foi saque a saque. Swiatek teve um 15/40 no 4 a 4, não aproveitou, depois conseguiu a quebra no 11º game. Na hora de sacar para a vitória, a polonesa falhou, teve um match-point, mas cometeu um erro no meio da rede, depois outro erro após boa devolução da americana e uma dupla-falta. O jogo foi ao super tie-break de dez pontos. Swiatek andou na frente o tempo todo com uma "mini-quebra", mas no final a americana achou boas devoluções e saque, virou para 9 a 8 e foi para cima na devolução, fechando o jogo.

Com a vitória, Madison Keys irá encarar a bielorussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo. O confronto está previsto para acontecer no sábado (25), com horário a ser definido ainda.