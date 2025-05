João Fonseca é anunciado na Laver Cup com estrelas do tênis

João Fonseca deu mais um passo em seu crescimento no tênis a nível mundial. Nesta terça-feira, o jovem carioca foi anunciado na Laver Cup, que reúne seis dos melhores tenistas masculinos da Europa contra seis dos melhores do restante do mundo. O brasileiro integrará o time Mundo, liderado pela lenda Andre Agassi. A competição acontece no Chase Center, em São Francisco, de 19 a 21 de setembro de 2025.

Com o anúncio, João Fonseca se torna o primeiro brasileiro a disputar a competição, que foi criada em 2017 por Roger Federer e o bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann. "Primeira aparição. Nova geração. João Fonseca está pronto apra trazer essa energia em sua estreia pelo Time Mundo em setembro", confirmou o perfil oficial da Laver Cup no X.

- Estou muito empolgado por ter sido selecionado para jogar pelo Time Mundo na Laver Cup. Assisto ao evento desde criança e sempre sonhei em participar. Agora estar em um time com caras como Fritz, Paul e Shelton, e ser treinado por Andre Agassi, é simplesmente inacreditável! Vou dar tudo de mim - declarou Fonseca.

Aos 18 anos, João Fonseca foi escolhido após uma temporada de destaque que o tornou uma das jovens promessas mais empolgantes do esporte. Campeão do Next Gen ATP Finals, foi o número 1 do mundo juvenil em 2023 e entrou no top 100 do ranking ATP apenas 16 meses depois. Ele se classificou para seu primeiro Grand Slam no Aberto da Austrália, em janeiro, derrotando o então número 9 do mundo, Andrey Rublev, na primeira rodada. Em fevereiro, conquistou seu primeiro título ATP em Buenos Aires.

Além do brasileiro, os americanos Taylor Fritz, Tommy Paul e Ben Shelton também estão confirmados no Time Mundo. O Time Europa será capitaneado pelo francês Yannick Noah e já conta com os astros Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Holger Rune.

João Fonseca é um dos grandes destaques do tênis mundial (Foto: Divulgação)

Agassi enaltece Fonseca

Lenda do tênis mundial, Agassi fará sua estreia como capitão do Time Mundo este ano e demonstrou empolgação com a chegada do jovem brasileiro à equipe.

- João é o tipo de talento jovem que torna a Laver Cup tão especial. Ele é destemido, cheio de energia, tem um jogo poderoso e adora os grandes palcos. O desempenho dele nesta temporada mostra que está pronto para isso. Tenho certeza de que ele vai se destacar no ambiente de equipe e estou realmente ansioso para trabalhar com ele e conhecê-lo melhor - declarou.

O que é a Laver Cup

A Laver Cup é um torneio internacional de tênis masculino que reúne os principais tenistas em disputa em quadra dura coberta. As equipes são divididas em Time Europa, com jogadores nascidos no Velho Continente, e Time Mundo, composto por jogadores de todos os outros continentes.

O torneio foi criado em 2017 pelo ex-tenista Roger Federer e o bilionário Jorge Paulo Lemann. Ele eé realizado anualmente, e o mandante é alternado, com o local de disputa sendo uma vez na Europa, e outra fora da Europa.