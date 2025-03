O brasileiro João Fonseca conquistou neste domingo (16) seu segundo maior título da carreira, ao erguer o troféu do Challenger 175 de Phoenix, nos Estados Unidos. O carioca de 18 anos bateu o cazaque Alexander Bublik com parciais de 7/6 (5) e 7/6 (0). Após o duelo, durante a cerimônia de premiação, o jovem rasgou elogios ao seu adversário.

- Bom, primeiro quero parabenizar o Alexander (Bublik) por essa semana incrível. Você sabe entreter a plateia e também a mim. Aqueles break points que você salvou (com aces)... Estava me deixando louco. Então, parabéns por estar em nosso esporte, parabéns para você e parabéns para o seu time - disse João Fonseca.

O brasileiro também agradeceu à sua equipe e à organização do torneio norte-americano:

- Quero agradecer à organização, todas as pessoas que estavam por trás ajudando, obrigado por fazerem este torneio acontecer. É um prazer estar aqui, e vamos ver se eu vou conseguir estar aqui no ano que vem. E quero agradecer por estarem comigo (disse olhando para o seu box), estarem comigo há muito tempo. Nós (equipe) estamos juntos nos momentos ruins e nos momentos bons, tentando conquistar o nosso sonho, que, na verdade, é jogar tênis. Vocês estão me ajudando muito.

Melhor ranking para João Fonseca

Esta foi a quinta vitória da joia carioca na trajetória no Arizona: antes, já havia eliminado o experiente Kei Nishikori, o russo Pavel Kotov, o alemão Jan-Lennard Struff e o francês Hugo Gaston. Segundo o ranking ao vivo da ATP, João Fonseca vai subir 18 posições, alcançando seu melhor posto até agora: o 62°.

Algoz do brasileiro é campeão em Indian Wells

Jack Draper foi responsável por eliminar o brasileiro João Fonseca do Masters 1000 de Indian Wells. O britânico superou o jovem carioca por 2 sets a 0 (6/4 e 6/0), no sábado da última semana, dia 8, pela segunda fase do Masters 1000 de Indian Wells. Fonseca, então, entrou na disputa do Challenger de Phoenix, torneio do qual foi campeão. Também neste domingo (16), o seu algoz superou Holger Rune para vencer o principal troféu da carreira até o momento.

