Quanto João Fonseca ganhou pelo título do Challenger de Phoenix?

João Fonseca, fenômeno do tênis brasileiro e mundial, venceu Alexander Bublik por 2 sets a 0, neste domingo (16). O jogo foi para o tiebreak nos dois sets, João venceu o primeiro por 7 a 5 e o segundo por 7 a 0. O brasileiro garantiu uma premiação 38.420 mil dólares, o que dá aproximadamente R$ 225 mil.

O confronto foi acirrado do início ao fim, com os dois sets indo para o tiebreak, finalizando os dois em 7/6. O brasileiro, venceu o russo nas duas oportunidades. Na primeira, por 7 a 5, o equilíbrio se manteve. Na segunda disputa, porém, João não tomou conhecimento de Bublik e aplicou um 7 a 0, garantindo a taça.

Esta foi a quinta vitória da joia carioca na trajetória no Arizona: antes, já havia eliminado o experiente Kei Nishikori, o russo Pavel Kotov, o alemão Jan-Lennard Struff e o francês Hugo Gaston. Segundo o ranking ao vivo da ATP, João Fonseca vai subir 18 posições, alcançando seu melhor até agora: 62°. Até então, o melhor foi 68º lugar, no ano passado.

Além de Phoenix, João Fonseca conquistou também os títulos de Challenger de Lexington e Camberra, o Next Gen ATP Finals e do ATP 250 de Buenos Aires. O jovem se tornou o primeiro a vencer um ATP 250, Challenger 175 e Challenger 125 na mesma temporada.

Quanto João Fonseca já faturou em premiações?

Em toda a carreira, contando os ATP's, Masters 1000 e Grand Slams, a premiação do número 1 do Brasil era de US$ 1,088 milhão (R$ 6,375 milhões) até o título do Challenger de Phoenix. Com mais essa conquista, João alcança o total de aproximadamente R$ 6,6 milhões.

