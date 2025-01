João Fonseca bate croata e vai às quartas em Camberra

Com mais uma atuação em alto nível, João Fonseca, número 145 do mundo, manteve a sequência positiva e no primeiro dia do novo ano passou por mais um adversário para se garantir nas quartas de final em Camberra, na Austrália.

Fonseca derrotou o croata Duje Ajdukovic, 142º colocado, marcando 2 sets a 0 com arrasadores 6/1 7/5 após 1h15min de duração na quadra central.

O brasileiro emplaca sua sétima vitória consecutiva somando os cinco triunfos do NextGen Finals, no meio de dezembro, onde igualou feitos de Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, e agora mais duas vitórias no challenger 125 australiano com premiação de US$ 200 mil.

Seu adversário nesta quinta-feira será o francês Harold Mayot, 116º colocado, que passou pelo colombiano Daniel Galán em dois sets.

O torneio é o primeiro do ano para o brasileiro, que depois disputa o quali do Australian Open a partir da próxima segunda-feira, dia 6.

João Fonseca no NextGen (Divulgação/ATP)

Na madrugada desta segunda, poucos minutos após a virada no horário brasileiro e já à tarde no horário australiano, João teve primeiros games apertados, mas deslanchou e fechou por 6/1. Ele abriu 3 a 0 no segundo set, permitiu a reação do rival, mas conquistou nova quebra com dupla-falta e erro do oponente. Fonseca sacou em 40 a 15 no 5 a 3 e cometeu erros bobos colocando o rival no jogo e permitindo novo empate. O brasileiro então devolveu bem no 12º game e contou com erros do rival para encerrar o duelo com nova quebra.

— Foi um incrível primeiro set, posso dizer que foi o melhor tênis que joguei esse ano — disse aos risos o carioca.

Ele foi perguntado sobre a diferença do calor do Rio de Janeiro e o da Austrália:

— Na verdade é um pouco diferente, no Brasil é mais úmido, aqui um pouco seco, aqui você sente mais o sol pegando , fiz minha pré-temporada no Rio de Janeiro então ajudou na preparação aqui para a Austrália — apontou o brasileiro, chamado de 'Big J' pelos australianos.