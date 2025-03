Compatriota de João Fonseca celebra vaga na semi em Indian Wells

Aos 36 anos e profissional desde 2006, o tenista carioca Fernando Romboli, número 82 do mundo nas duplas, celebrou sua inédita vaga na semifinal do Masters 1000 de Indian Wells. Em busca do segundo título na carreira (o primeiro foi em Umag, na Croácia, em 2021), o conterrâneo de João Fonseca entrou de última hora no torneio na Califórnia, como alternate, ao lado do australiano John Patrick Smith.

- Muito feliz, realmente passa um filme na cabeça de todo o esforço, todo o sacrifício que eu fiz, minha esposa, todo mundo da família para estar num lugar desse, num torneio grande, agora numa semifinal. Realmente é muito gratificante e não tenho sem palavras - disse o carioca que, na noite de quarta-feira (12), passou pelo indiano Yukhi Bhambri e pelo sueco Andre Goransson, por 2 sets a 1 com parciais de 7/6 (7-5), 3/6 e 10/8.

Romboli revelou que conquistou a vitória na raça, já que não estava 100% fisicamente:

- Estou um pouco machucado, entrei sabendo, uma limitação física ali do músculo, eu e meu parceiro combinamos uma maneira de jogar, de me poupar o máximo possível, porque também a gente tem uma temporada inteira, não é uma lesão séria, mas uma lesão que pode ficar séria.

No primeiro set, o brasileiro e o australiano não tiveram chance de quebrar o saque dos rivais e salvaram nada menos que seis break points. No tiebreak, a dupla do compatriota de João Fonseca aproveitou para vencer a parcial.

A dupla de Romboli abriu boa vantagem no segundo set 3/1, mas os adversários viraram.

- Ali a gente teve a oportunidade de matar o jogo, né? E acabamos não concretizando, por mérito deles, eu acho, não vejo como uma falha nossa, mas ali o momento do jogo mudou. Sentimos que perdemos a oportunidade, eles sentiram que podiam entrar de novo no jogo, e foi o que aconteceu, ganharam por 6/3.



Compatriota de João Fonseca virou o supertiebreak

No supertiebreak, o indiano Yukhi Bhambri e o sueco saíram em vantagem. Mas a virada, dessa vez, foi da dupla do brasileiro:

- É difícil descrever, mas ainda não caiu a ficha, que eu estou na semifinal de Master 1000, mas é isso. Agora com muita vontade de seguir. Não estou satisfeito. Eu sei que eu estou no nível, estou no lugar que eu tenho que estar. E é ir atrás de mais uma vitória e chegar nessa final - finalizou Romboli.

Na sexta-feira (14), o brasileiro e o parceiro encaram o anfitrião Sebastian Korda e o australiano Jordan Thompson.

Mês passado, Romboli jogou o Rio Open ao lado do gaúcho Marcelo Demoliner.