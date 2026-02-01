Bruna Takahashi luta, mas cai na semifinal da Copa América

Neste domingo (1), Bruna Takahashi foi derrotada pela norte-americana Amy Wang na semifinal do ITTF Americas Cup, a Copa América de tênis de mesa. A partida, disputada no 888 Table Tennis Center, em São Francisco, nos Estados Unidos, terminou em 4 sets a 1 (11/13, 3/11, 11/3, 13/15 e 10/12).

Mesmo não avançando à final, Takahashi está garantida na Copa do Mundo da modalidade, que será disputada em Macau, na China. Isso porque ela terminou a Copa América entra as quatro melhores da competição.

Bruna Takahashi no WTT Commander de Lima 2025 (Foto: World Table Tenis)

Como foi o jogo?

O primeiro set foi equilibrado, e Takahashi chegou perto da vitória parcial. No entanto, Wang foi mais eficaz e ganhou por 11/13. Já no set seguinte, os contornos foram outros, com a brasileira dominada o tempo todo. Isso resultou no triunfo norte-americano por 11 a 3, abrindo 2 a 0 na partida.

Mais concentrada, no terceiro set, Takahashi devolveu o 11 a 3 que havia sofrido. A partir daí, o confronto foi decidido nos detalhes, mas foi Wang foi quem se deu melhor. A norte-americana venceu as quarta e quinta parciais por 15 a 13 e 12 a 10, respectivamente, fechando a partida em 4 sets a 1 e avançando à decisão da Copa América.

Campanha de Takahashi na Copa América

Takahashi avançou às quartas de final ao superar a canadense Ivy Liao por sets diretos (11/7, 11/3, 11/7 e 11/4). Para carimbar a vaga na semi, a brasileira venceu a norte-americana Sally Moyland, novamente sem perder sets, com parciais de 11/1, 11/6, 14/12 e 11/9.

