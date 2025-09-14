João Fonseca começou superior no duelo contra Stefanos Tsitsipas na Copa Davis para levar com certa tranquilidade o primeiro set. Na busca pela classificação do Brasil sobre a Grécia, o jovem tenista derrotou o 27º do mundo por 6 a 4 com direito a uma bela quebra de saque. Com o domínio do brasileiro, a torcida não deixou de provocar o veterano grego por seus erros e reclamações.

Até o início do segundo set, Fonseca era o principal nome do confronto decisivo. O tenista confirmou dois games sem perder pontos e ainda anotou a única quebra de saque do confronto. Com isso, a vantagem e vitória ficou nas mãos do brasileiro por 6 games a 4.

Torcida reclama de Tsitsipas

Tradução: "tsitsipas LAVADO. fonseca GOAT. djokovic na multidão se sentindo AMEAÇADO."

O público que foi para Atenas, na Grécia, acompanhar o duelo pode encontrar, além de Fonseca e Tsitsipas, o sérvio Novak Djokovic. O tenista multicampeão apareceu na Copa Davis para assistir ao jogo mais esperado deste domingo (14) entre o brasileiro e o número 27 do ranking ATP.

O sorriso de João Fonseca na vitória sobre o grego Sakellaridis (André Gemmer/CBT)

Como foram os primeiros jogos entre Brasil e Grécia?

O confronto entre Brasil e Grécia começou com vitória brasileira após um show de João Fonseca, de 19 anos e 42º do mundo, contra Stefanos Sakellaridis por 3 sets a 1. Logo depois, os gregos empataram a série com a derrota de Thiago Wild por 2 sets a 0 para Stefanos Tsitsipas, 27º do mundo e próximo adversário de Fonseca.

Antes do confronto decisivo, no entanto, o Brasil abriu a vantagem na série com um jogo de duplas. Com a decisão contra João Fonseca logo em seguida, o time grego trocou de última hora Stefanos Tsitsipas com Aristóteles Thanos, que jogou ao lado de Petros Tsitsipas. Os experientes Marcelo Melo e Rafael Matos não tiveram dificuldades para fechar a vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/2.