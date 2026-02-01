AO VIVO: Acompanhe Hugo Calderano x Jha Kanak na final da Copa América
Brasileiro está garantido na Copa do Mundo de tênis de mesa
Em busca de defender seu título da Copa América de tênis de mesa, Hugo Calderano enfrenta, às 21h50 (de Brasília), o norte-americano Kanak Jha. A partida acontece na 888 Table Tennis Center, em São Francisco, nos Estados Unidos. O Lance! acompanha em tempo real.
Como está sendo o jogo?
*EM ATUALIZAÇÃO
- 1 a 1 no placar
- Começa a partida!
Pré-jogo: Fim da final feminina, com vitória da norte-americana Amy Wang. Daqui a pouco, Calderano em ação!
Pré-jogo: Partida com atraso devido à disputa da final feminina
Calderano garante vaga na Copa do Mundo
Nas quartas da Copa América, Calderano derrotou o americano Nikhil Kumar por 4 sets a 1, com parciais de 11/4, 11/6, 4/11, 11/5 e 11/2. Além da vaga nas semis do torneio, o mesatenista número 3 do mundo ainda conseguiu vaga direta na Copa do Mundo da modalidade ao se garantir entre os quatro melhores do continente.
Para chegar à final da Copa América, o brasileiro, sem sustos, passou pelo argentino Horacio Cifuentes. O duelo terminou em 4 sets a 0, nas parciais 11/5, 11/6, 11/8 e 11/4.
Takahashi cai na semifinal da Copa América
Bruna Takahashi, a outra representante brasileira que ainda estava viva na competição, foi derrotada pela norte-americana Amy Wang na semifinal da Copa América. A partida terminou em 4 sets a 1 (11/13, 3/11, 11/3, 13/15 e 10/12).
Mesmo não avançando à final, Takahashi também está garantida na Copa do Mundo de tênis de mesa, por ter terminado a Copa América entre as quatro melhores. A competição será disputada em Macau, na China.
