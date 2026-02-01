menu hamburguer
AO VIVO: Acompanhe Hugo Calderano x Jha Kanak na final da Copa América

Brasileiro está garantido na Copa do Mundo de tênis de mesa

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 01/02/2026
21:35
Atualizado há 0 minutos
Hugo Calderano na Copa América de tênis de mesa 2026 (Foto: ITTF Americas)
imagem cameraHugo Calderano durante a estreia no WTT Champions de Doha (Foto: Divulgação/ WTT)
Em busca de defender seu título da Copa América de tênis de mesa, Hugo Calderano enfrenta, às 21h50 (de Brasília), o norte-americano Kanak Jha. A partida acontece na 888 Table Tennis Center, em São Francisco, nos Estados Unidos. O Lance! acompanha em tempo real.

➡️ Dominante, Hugo Calderano vence argentino e conquista vaga na final da Copa América

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como está sendo o jogo?

*EM ATUALIZAÇÃO

  • 1 a 1 no placar
  • Começa a partida!

Pré-jogo: Fim da final feminina, com vitória da norte-americana Amy Wang. Daqui a pouco, Calderano em ação!

Pré-jogo: Partida com atraso devido à disputa da final feminina

Calderano garante vaga na Copa do Mundo

Nas quartas da Copa América, Calderano derrotou o americano Nikhil Kumar por 4 sets a 1, com parciais de 11/4, 11/6, 4/11, 11/5 e 11/2. Além da vaga nas semis do torneio, o mesatenista número 3 do mundo ainda conseguiu vaga direta na Copa do Mundo da modalidade ao se garantir entre os quatro melhores do continente.

Para chegar à final da Copa América, o brasileiro, sem sustos, passou pelo argentino Horacio Cifuentes. O duelo terminou em 4 sets a 0, nas parciais 11/5, 11/6, 11/8 e 11/4.

➡️ Veja os lances da vitória de Hugo Calderano na semifinal da Copa América

Takahashi cai na semifinal da Copa América

Bruna Takahashi, a outra representante brasileira que ainda estava viva na competição, foi derrotada pela norte-americana Amy Wang na semifinal da Copa América. A partida terminou em 4 sets a 1 (11/13, 3/11, 11/3, 13/15 e 10/12).

Mesmo não avançando à final, Takahashi também está garantida na Copa do Mundo de tênis de mesa, por ter terminado a Copa América entre as quatro melhores. A competição será disputada em Macau, na China.

Bruna Takahashi na Copa América de tênis de mesa 2026 (Foto: ITTF Americas)
Bruna Takahashi na Copa América de tênis de mesa 2026 (Foto: ITTF Americas)

➡️ Bruna Takahashi luta, mas cai na semifinal da Copa América

