"O homem chegou!". Novak Djokovic apareceu na Copa Davis para acompanhar o jogo mais esperado deste domingo (14): João Fonseca x Stefanos Tsitsipas. Após os fortes boatos, o tenista sérvio se juntou aos milhares de torcedores em Atenas, na Grécia, para acompanhar decisão na série do Brasil, o que animou a web. Com o placar geral em 2 a 1, caso Fonseca vença, a equipe brasileira se classifica para a fase final.

Após as vitórias deste sábado, João Fonseca, de 19 anos e 42º do mundo, e Stefanos Tsitsipas, de 27 e 27º, fazem duelo inédito neste domingo (14), em Atenas, pela Copa Davis. O número 1 do Brasil e o grego se enfrentam logo após a partida de duplas, que abre a programação deste domingo e começa às 11h (de Brasília).

Torcida vai à loucura com presença de Djokovic na Copa Davis

O sorriso de João Fonseca na vitória sobre o grego Sakellaridis (André Gemmer/CBT)

Como foram os primeiros jogos entre Brasil e Grécia?

O confronto entre Brasil e Grécia começou com vitória brasileira após um show de João Fonseca, de 19 anos e 42º do mundo, contra Stefanos Sakellaridis por 3 sets a 1. Logo depois, os gregos empataram a série com a derrota de Thiago Wild por 2 sets a 0 para Stefanos Tsitsipas, 27º do mundo e próximo adversário de Fonseca.

Antes do confronto decisivo, no entanto, o Brasil abriu a vantagem na série com um jogo de duplas. Com a decisão contra João Fonseca logo em seguida, o time grego trocou de última hora Stefanos Tsitsipas com Aristóteles Thanos, que jogou ao lado de Petros Tsitsipas. Os experientes Marcelo Melo e Rafael Matos não tiveram dificuldades para fechar a vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/2.